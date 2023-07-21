Anadolu Savunma, SEYİT 8x8 Taktik Tekerlekli Aracını IDEF'te Sergileyecek

Anadolu Savunma, 16. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF'te SEYİT 8x8 Taktik Tekerlekli aracını sergileyecek. Şirket, ticari araç üretimine yönelik kararını açıkladı ve gelecek fuarlarda sergilenmek üzere SEYİT 4x4 ve 6x6 modellerinin de ön tanıtımını yapacak.

Anadolu Savunma, SEYİT 8x8 Taktik Tekerlekli aracını 16. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF'te sergileyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2011'den beri zırhlı midibüs tasarımı ve üretimi ile kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet veren Anadolu Savunma, 2017'den itibaren ticari araç üretim ve AR-GE gücünü taktik tekerlekli askeri kamyonlar ile savunma sanayiine taşıma kararı aldı.

Anadolu Savunma, envanterde yer alan 8x8 Taktik Tekerlekli Araçları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ( Tsk ) hizmet vermeye devam ediyor. Anadolu Savunma, bu yıl 16'ncı kez düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF 2023'te SEYİT 8x8 Taktik Tekerlekli modelini stant alanında ziyaretçilerine sergilemekle birlikte, prototip aşamasında olan ve gelecek fuarlarda sergilenmek üzere SEYİT 4x4 ve 6x6 Taktik Tekerlekli modellerinin de ön tanıtımını ilk kez gerçekleştirecek.

Küresel bir Türk markası haline gelen ve bu yıl 16'ıncı kez düzenlenecek olan IDEF 2023 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 25-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliği ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen etkinlik, İstanbul'daki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde savunma sanayiinin önde gelen paydaşlarını bir araya getirecek.

Yüksek AR-GE gücü, geniş servis ağı

Anadolu Grubu'nun AR-GE alanındaki yetkinliğini savunma sanayine taşıyarak başarılarını her geçen gün daha da artıran Anadolu Savunma, başta TSK olmak üzere küresel pazardaki paydaşlarının ihtiyaçlarını en yüksek seviyede karşılama hedefiyle geliştirdiği yüksek yerlilik oranına sahip araçlarıyla öne çıkıyor.

Yurt içinde 93 farklı servis noktasına yayılan Anadolu Savunma son kullanıcılara en kısa sürede servis hizmeti avantajı sunuyor. Anadolu Savunma'nın geniş satış sonrası servis ağı içerisinde yer alan tüm yetkili birimler, SEYİT araçların idamesi konusunda periyodik eğitimlere tabi tutuluyor ve yetkilendiriliyor.

İlk kez IDEF 2023'te ön tanıtımı yapılacak

İlk kez IDEF 2023'te ön tanıtımı yapılacak olan yeni SEYİT 4x4 ve 6x6 araçlar, 8x8 araçlarda olduğu gibi farklı şekillerde konfigüre edilebiliyor. Zırhlı ve zırhsız olmak üzere iki farklı tip kabine sahip ve araçlar zorlu arazi koşullarında görevlerini icra edebilecek şekilde tasarlandı.

4x4 araçlarda 10 ton, 6x6 araçlarda ise 16 tona kadar yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ve 5200 mm'den 7800 mm'ye kadar faydalı şase alanını bulunuyor. Yüzde 60 dik eğim tırmanabilme ve 1 metre derinlikteki sudan geçebilme kabiliyetine sahip araçlar aynı zamanda (-32) dereceden (+55) dereceye kadar zorlu çevre sıcaklıklarında görevlerini icra edebiliyor ve 750 kilometre menzile sahip.

Anadolu Savunma'nın fuarda sergileyeceği SEYİT 8x8 Çift Kabin Taktik Tekerlekli modeli, aynı zamanda Aselsan tarafından geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine sunulan Alçak İrtifa Radar Sistemi Projesinde tercih edilen araç olma özelliğini taşıyor. 435 beygir motor ve 7 ileri otomatik şanzıman bulunan 43 ton taşıma kapasiteli araç, bağımsız süspansiyonu, muharebe yükünde yüzde 60 dik eğim tırmanma kabiliyeti ve 1 metre derinlikte sudan hazırlıksız geçme yetkinliği ile her türlü zorlu arazi şartlarında çalışabiliyor.

Aracın üzerinde, Anadolu Savunma AR-GE mühendisleri tarafından Aselsan ile yakın iş birliği içerisinde ve son kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda iç tasarımı terzi işi yaklaşımı ile geliştirilen çift kabin yer alıyor. Zırhlı tek ve çift kabin versiyonları da bulunan SEYİT 8x8'in tek kabinli versiyonu da çift kabinli versiyon gibi yine Aselsan tarafından geliştirilen Yüksek Frekanslı Elektronik Taarruz Sistemi projesinde tercih edilmişti.

Anadolu Savunma'nın tanıtacağı araçlar, IDEF 2023 süresince Salon 3- Stant 302D'de sergilenecek.