Anadolu Isuzu, Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri'nde ödül aldı

Anadolu Isuzu, Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS Türkiye) tarafından düzenlenen 6. Ulaşımda Aklın Yolu Ödüllerinde, Hareketlilik Teknolojisi kategorisinde Bağlantılı Araçlar (V2X) projesi ile ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, Ulaşımda Aklın Yolu Ödülü'nü Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği'nin 30 Mayıs 2023 Salı günü Ankara'da 5. Olağan Genel Kurul Toplantısında düzenlenen törende aldı.

Anadolu Isuzu bu alanda 2022 yılında ULAK ile bir iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Şirketin, bu doğrultuda mobil genişbant iletişim teknolojileri alanında Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından olan ULAK Haberleşme A.Ş. ile 2022 yılında başlattığı iş birliği projesi, Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS Türkiye) tarafından Ulaşımda Aklın Yolu Ödülü'ne layık görüldü.

Anadolu Isuzu ve ULAK iş birliği ile hayata geçirilen proje, trafikteki araçların ileri teknoloji çözümleri sayesinde birbirleri ve altyapı sistemleri ile en hızlı ve güvenli biçimde haberleşmesini sağlayacak. Proje kapsamında ileri teknoloji ürünü sensörlerin ve uygulamaların ürettiği veriler, ulaşım sistemlerinin ve altyapılarının daha güvenli ve konforlu biçimde geliştirilmesine olanak verecek.

Akıllı ulaşım sistemleri alanında çalışan tüm kurum, şirket ve platformları bir araya getiren AUS Türkiye, bu aktörlerin çalışmalarının en yüksek verimliliğe ulaşması hedefiyle faaliyet gösteriyor.

AUS Türkiye'nin üyeleri, akıllı ulaşım sistemleri alanında Türkiye'de faaliyet gösteren resmi kurumların yanı sıra, özel şirketler, teknoloji girişimleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve belediyelerin de dahil olduğu paydaşlardan oluşuyor.

Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri, AUS Türkiye tarafından akıllı ulaşım ve mobilite teknolojilerinin Türkiye'de gelişimi ve yerli üretimine katkı sağlamak; yenilikçi çözümler içeren fikirleri desteklemek ve bu alandaki bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve farkındalığa katkı sunmak amacıyla 2018 yılından beri dağıtılıyor.

Anadolu Isuzu, ULAK ile 2022 yılında imzaladığı iş birliği anlaşması kapsamında, günümüzde akıllı ulaşımın temel bileşenlerinden olan ve gelişmiş haberleşme teknolojilerine sahip araçları ile elde edeceği 20'den fazla kategorideki verileri, kentlerin ve kent sakinlerinin kullanımına sunacak.

Akıllı ulaşım sistemleri, artan nüfus ve büyük şehirlerin sürekli göç almaları sebebi ile bir zorunluluk haline geline gelen akıllı şehir uygulamalarının en önemli bileşenlerinden biri durumunda. Bu doğrultuda geliştirilen akıllı ulaşım sistemleri, araçlar ile araçların, binaların, sistemlerin, yayaların ve nesnelerin bir bütün içerisinde haberleşmelerini sağlayarak büyük şehirler için yaşamı ve hareketliliği daha sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Anadolu Isuzu olarak otomotiv endüstrisini dönüştüren trendleri sadece yakından takip etmekle kalmadıklarını, aynı zamanda bu alanda teknoloji geliştiren oyunculardan biri olarak sektöre öncülük ettiklerini belirtti.

Arıkan, şunları kaydetti:

"AR-GE alanındaki uzman ekibimiz ve birikimimiz, yenilikçi yaklaşımımız ile geleceğin ulaşım sistemlerinin inşa edilmesine katkıda bulunuyoruz. Bu vizyonla hayata geçirdiğimiz işbirliği projeleri kapsamında özellikle yerli startup girişimlerle, üniversitelerle ve ilgili kamu kuruluşları ile birçok çalışmayı yürütüyoruz.

Geleceğin akıllı şehir altyapılarının da en önemli yapıtaşlarından biri olan akıllı ulaşım sistemleri alanında ULAK Haberleşme A.Ş. ile işbirliği yaptığımız proje ile 'Ulaşımda Aklın Yolu' ödülüne layık görülmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yerli ve milli haberleşme teknolojileri geliştiren ULAK Haberleşme A.Ş. ile hayata geçirdiğimiz bu değerli işbirliği, akıllı ulaşım sistemleri alanında dünyada örnek nitelikteki projeler arasında yer almaktadır."

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Zafer Orhan da ULAK Haberleşme olarak insanlığın temel ihtiyaçlarından biri olan iletişimi yerli ve milli imkanlarla hizmete sunmak, öncü girişimler oluşturarak Türkiye'nin teknoloji alanında dünya devi olmasına katkı sağlamak hedefleriyle çalışıp, ürettiklerini ve geliştirdiklerini belirtti.

Orhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Global düzeyde öneme sahip akıllı ulaşım sistemleri çözümleri de bizim mercek altına aldığımız konulardan birisi. Yakın gelecekte hayatımıza dahil olacak bu teknolojiye yönelik çalışmalarımızı 2022 yılında Anadolu Isuzu ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği anlaşmasıyla bir adım öteye taşımıştık. Operasyonel verimliliği besleyecek ve globalde rekabet avantajı yaratacak bu teknolojinin enerji verimliliğini artırmasını ve çevresel etkileri azaltmasını ön görüyoruz. Bugün bu proje özelinde 'Ulaşımda Aklın Yolu' ödülüne layık olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz iş birliği neticesinde akıllı ulaşım sistemleri alanında emsal bir çalışmanın altına imzamızı attık."