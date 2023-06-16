Anadolu Isuzu, İTÜ Çekirdek ile teknoloji odaklı girişimleri destekleyecek

Anadolu Isuzu, İTÜ Çekirdek ile iş birliği yaparak otomotiv ve yaşam alanlarında yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren yeni girişimlerle buluşacak. İTÜ Çekirdek, dünyanın en iyi kuluçka merkezi seçilmiş ve bugüne kadar 4 binden fazla girişim desteklenmiş. Anadolu Isuzu'nun teknolojik gelişmeleri ödüllendirilmeye devam ediyor. İki kurumun birlikteliği geleceğin şehirleri için akıllı ulaşım çözümleri geliştirilmesini sağlayacak.

Anadolu Isuzu, İTÜ Çekirdek ile birlikte geleceği şekillendirecek teknoloji odaklı girişimleri destekleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi ile başlattığı iş birliğiyle inovasyon ve teknolojideki birikimini otomotiv ve yaşam alanlarında yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren yeni girişimlerle buluşturuyor.

94 ülkeden 1.900 kadar kuluçka ve hızlandırma merkezinin hizmet, performans ve çıktılarına dair verileri karşılaştırarak bir endeks oluşturan UBI Global'in açıkladığı listede, en zor ve en büyük kategoride "dünyanın en iyi kuluçka merkezi" olarak seçilen İTÜ Çekirdek, her yıl yüzlerce startup'a ev sahipliği yaparak yeni girişimlerin yola daha güçlü çıkmasına katkı sağlıyor.

Bugüne kadar 4 binden fazla girişimin desteklendiği İTÜ Çekirdek'te 1.200 girişim şirketleşerek iş dünyasındaki yerini aldı.

İTÜ Çekirdek ile gerçekleştirilen iş birliği öncesinde de farklı kurumlarla önemli çalışmalara imza atan Anadolu Isuzu, Kasım 2022'de mobil geniş bant iletişim teknolojileri alanında Türkiye'nin önde gelen kurumu olan ULAK Haberleşme AŞ ile akıllı ulaşım sistemleri geliştirmek amacıyla bir protokol imzalamıştı.

İki kurumun birlikteliği geleceğin şehirleri için akıllı ulaşım çözümleri geliştirilmesini sağlayacak.

Akıllı ulaşım sistemleri, araçlar ile araçların, binaların, sistemlerin, yayaların, nesnelerin haberleşmelerini sağlayarak büyük şehirler için yaşamı ve hareketliliği daha sürdürülebilir hale getiriyor.

Anadolu Isuzu, akıllı ulaşımın bir parçası olan haberleşme sistemleriyle donatılacak araçları ile 20'den fazla farklı alandaki verileri, şehirlerin ve sakinlerinin kullanımına sunacak.

Anadolu Isuzu'nun gerçekleştirdiği teknolojik gelişmeler ödüllendirilmeye de devam ediyor. Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği tarafından düzenlenen 6. Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri'nde, Hareketlilik Teknolojisi kategorisinde Bağlantılı Araçlar (V2X) projesi ile ödül aldı. Proje, geçen yılın sonunda ULAK Haberleşme ile başlatılan ve akıllı şehir ile akıllı ulaşımı birleştiren uygulamayı temsil ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, otomotiv endüstrisinin hızla dönüştüğü bu dönemde AR-GE yetkinliklerinin yanı sıra girişim ekosistemini destekleme ve iş ortaklıkları ile büyüme konusuna büyük önem verdiklerini vurguladı.

Arıkan, "İTÜ Çekirdek ile yaptığımız iş birliği kapsamında destek vereceğimiz girişimler ile birlikte mobiliteyi daha çevreci, güvenli ve konforlu kılacak yenilikçi teknolojiler, ürünler ve hizmetler geliştireceğiz. Sahip olduğumuz yenilik odaklı vizyonu yeni girişimlerle buluşturacağımıza ve birlikte pek çok başarı hikayesine imza atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.