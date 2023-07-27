Anadolu'da Bilişim Buluşmaları devam ediyor

'Anadolu'da Bilişim Buluşmaları' hız kesmeden devam ediyor

SİVAS - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "Dijital Dünyaya Sivas'tan Bakış" temasıyla düzenlenen "Anadolu'da Bilişim Buluşmaları" programı 2'inci gününde de devam etti. 5'inci oturumu olan Organize Sanayi Bölgeleri Özel oturumu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir'in yönetiminde gerçekleştirildi. Oturumda Sivas Organize Sanayi Bölgesi Derneği Başkanı İsmail Timuçin katılımcılara Türkiye genelinde OSB kuruluşlarındaki dijitalleşmeden bahsederek bilgiler verdi. Konuşmacılar sanayide dijitalleşmenin önemine değinerek katılımcılara deneyimlerini aktardı.

"Demirağ OSB, demiryolu ağlarıyla parsellenmiş tek ve yegane organize sanayi bölgesi"

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Demirağ Organize Sanayi Bölgesinden bahsederek, "Sivas'ta şuan 5 adet OSB var. Bir tanesi Sivas merkezde bulunan 1'inci OSB ve faaliyette, 2'incisi ise şuan Sivas'ın Kızılelma'sı olan Demirağ OSB. Açılışı çok yeni iken doluluk oranı yüzde 75-80 doluluğa ulaşmış. Orada bulunan Demirağ Organize Sanayi Bölgesinin ismi de tesadüfen konulmuş değil. Türkiye'de demiryolu ağlarıyla parsellenmiş tek ve yegane organize sanayi bölgesi. Burada bulunan organize sanayi bölgemizin birçok bölümüne demiryolu ağları ulaşabiliyor. Bu nedenle de cazibe merkezi çerçevesine alınması buranın en cazip organize sanayi bölgelerinden birisi olma ünvanlına sahip olmasına neden oluyor" dedi.