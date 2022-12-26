Amiral gemisi OnePlus 11 için beklenen haber geldi!

OnePlus 11 modelinin kullanıcıların karşısına çıkacağı tarih resmen belli oldu. Peki cihaz ne zaman tanıtılacak?

Amiral gemisi katili olarak adlandırılan modelleriyle bilinen OnePlus, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl OnePlus 10 Pro 5G'yi kullanıcıların beğenisine sunan şirket, geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunulan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'yi de kullanan ilk şirketlerden birisi olmak için gün sayıyor. Bu kapsamda ön plana çıkan modellerden birisi de OnePlus 11. Cihaz uzunca bir süredir gündemde ve Çinli üreticinin yaklaşan amiral gemisi konumunda. Son olarak akıllı telefonun tanıtım tarihi açıklandı.

OnePlus 11 ne zaman tanıtılacak?

Yaklaşan OnePlus 11 modelinin resmi tanıtım afişi resmen ortaya çıktı. Buna göre akıllı telefon, 4 Ocak'ta Çin'de ve 7 Şubat'ta ise Hindistan'da yani globalde tanıtılacak. Böylelikle cihazın çıkış tarihiyle ilgili ortaya atılan sızıntıların doğrulandığını söylemek mümkün.

OnePlus 11, 6.7 inç 120 Hz yenileme hızı sunan 2K çözünürlüklü kavisli AMOLED bir panele sahip olacak. Ayrıca ön kamera ekranın sol üst köşesine konumlandırılacak. Güvenlik yöntemi parmak izi tarayıcıysa ekranın altına konumlandırılacak.

OnePlus 11'in özellikleri TENAA'da belli oldu!

Akıllı telefonda geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'nin kullanılcak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile anlaşma sağladı. 4 nm teknolojisiyle üretilecek yongada 1 adet 3.19 GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdek kullanılacak. Öte yandan Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2'de Ray Tracing teknolojisini destekleyen Adreno 740 grafik arabirimine yer verecek.

Telefonda 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolamanın olması muhtemel. Burada farklı opsiyonların olup olmayacağı ise şimdilik belli değil. Önde 16 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 50 Megapiksel ana, 48 Megapiksel ultra geniş açı ve 32 Megapiksel 2x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak. Son olarak 100W hızlarında şarj olan 5,000 mAh'lik bataryadan besleneceğini belirtelim.

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