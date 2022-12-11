Amiral gemisi katili Realme telefonlar piyasaya sürülüyor!

BBK Grup içerisinde yer alan Oppo'nun alt markası Realme, bir süre öncesinde Realme 10 Pro ve Pro+ telefonlarını duyurmuştu. Orta segment içerisinde amiral gemisi katili olarak konumlandırılan bu cihazlar, yakın zamanda piyasaya çıkacak. Şimdi gelin hep birlikte Realme'nin telefonları 10 Pro ve Pro Plus'ın özelliklerine bakalım.

Karşınızda amiral gemisi katili Realme 10 Pro ve Pro+

Yine geçtiğimiz ay içerisinde diğer iki cihaz ile birlikte duyurulan Realme 10 modeli kullanıcılar tarafından pek ilgi çekememiş olsa da, Realme 10 Pro ve 10 Pro Plus'a olan ilgi daha yoğun gibi duruyor. Halihazırda Çin'de satışa sunulan telefonlar, bu defa da global pazarda boy göstermeye hazırlanıyorlar.

Avrupa'da 2021 yılından bu yana yüzde 548 büyüme sağlayan şirketin, yeni modelini global pazara açma sürecindeki ilk durağı Hindistan olacak. Bu bağlamda Realme 10 Pro serisini Türkiye de dahil olmak üzere bir çok farklı ülkede görebileceğiz.

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Realme 10 Pro serisinin teknik özellikleri:

Realme 10 Pro 6,7 inç boyutunda FHD+ çözünürlüklü ekran ile geliyor. 120 Hz tazeleme hızı sunan telefonlar yüzde 93,65 ekran gövde oranına sahip. Plus takısı almayan Pro modeli LDC panel kullanırken, Pro Plus'da ise yüzde 100 DCI-P3 renk uzayını kapsayan 10 bit bir panel görüyoruz. Ayrıca Realme 10 Pro düz bir ekran ile bizleri karşılarken, diğer modelin ekranı kavisli yapıda.

Realme 10 Pro gücünü Qualcomm'un Snapdragon 695 platformundan alıyor. İki adet 2,2 GHz Cortex-A78 ve altı adet 1,7 GHz Cortex-A55 çekirdeklerine ev sahipliği yapan işlemcini 6nm üretim mimariye sahip. Telefonun oyun performansından ise bütünleşik Adreno 619 grafik birimi sorumlu. Pro+ modeline baktığımızda ise MediaTek'in Dimensity 1080 işlemcisini görüyoruz. Yine 6nm üretim sürecinden geçen bu platform iki adet 2,6 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2,0 GHz Cortex A-55 çekirdekleriyle çalışıyor. Grafik tarafında ise işlemciye bütünleşik Mali-G68 MC4 bizleri karşılıyor.

RAM tarafında 8/12 GB LPDDR4X, depolama tarafında ise 128/256 GB UFS 2.2 olmak üzere 4 seçenek ile piyasaya sürülecek olan telefonların her ikisi de ISOCELL HM6 kodlu 108MP çözünürlüğünde ana kamera sensörü ile fotoğraf çekiyor. Yine her iki modelde de gördüğümüz 2MP makro kamerasına ek olarak Pro Plus'a özel 8MP 112 derece geniş açı kamerası da bulunuyor.

Sırasıyla 33W ve 67W hızlı şarj desteklerine sahip olan telefonların ikisi de 5000mAh kapasiteli pilden gücünü alıyor. Android 13 ve Realme UI 4.0 ile kutudan çıkacak olan telefonların fiyatlandırmaları ise şu şekilde:

Realme 10 Pro+

8 GB RAM + 128 GB depolama 238 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama 280 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama 322 dolar

Realme 10 Pro

8 GB RAM + 256 GB depolama 224 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama 266 dolar

Peki siz Realme 10 Pro serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye'deki orta segment telefon yarışında başarılı olabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!