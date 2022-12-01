Amiral gemisi katili POCO X5 Pro 5G ilk kez ortaya çıktı!

Xiaomi'nin bağımsız markası POCO, Türkiye'de de sıklıkla tercih edilen ve önemli satış rakamlarına imza atan X serisini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, kısa bir süre önce X4 Pro 5G modelini tanıtırken, vakit kaybetmeden cihazın devam modelleri üzerinde çalışmalara başladı. Son olarak yakında tanıtılması beklenen POCO X5 Pro 5G ile ilgili yeni bilgiler geldi.

POCO X5 Pro 5G IMEI veri tabanında göründü

POCO X5 Pro 5G, 22101320G/C/I model numaralarıyla IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Cihazın birden fazla model numarasına sahip olması dünya genelinde satışa çıkacağı anlamına geliyor. Öte yandan geçtiğimiz hafta tanıtılan Qualcomm Snapdragon 782G işlemcisinden güç alacak. Yonga setinden bir adet 2.71 GHz Cortex-A78, üç adet 2.40 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.80 GHz Cortex-A55 çekirdek bulunuyor. 6nm teknolojisiyle üretilen Snapdragon 782G'de grafik arabiriminde ise Adreno 642L kullanılmış.

Akıllı telefon, geçtiğimiz yıllarda çıkış yapan X3 Pro ile aynı olan 6,67 inç 1080P çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızı sunan LCD bir panelle gelecek. Aynı zamanda 67W hızlarında şarj olan 5000 mAh bataryaya sahip olacak. Ayrıca kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzünü çalıştıracak.

Xiaomi üç modelin güncelleme desteğini kesti!

Akıllı telefon ilk olarak Çin'de Redmi Note 12E Pro adı altında satışa sunulacak. Daha sonra diğer ülkelere POCO X5 Pro 5G adıyla gelecek. Cihazın ne zaman tanıtılacağıysa şimdilik belli değil. Ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre önümüzdeki bir ay içerisinde vitrine çıkacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!