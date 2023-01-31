Amiral gemisi katili OnePlus Ace 2 performans testinde!

Uzunca bir süredir iddialarla ve sızıntılarla gündemden düşmeyen OnePlus Ace 2 performans testinde göründü.

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından OnePlus, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda öne çıkan modellerden birisi de OnePlus Ace 2. Akıllı telefon uzun bir süredir gündemde ve tasarımından teknik özelliklerine dair birçok detay halihazırda biliniyor. Son olarak telefon performans testinde ortaya çıktı!

OnePlus Ace 2 Geekbench'te göründü

OnePlus, 7 Şubat'ta yeni ürünlerini tanıtmak için bir global lansman düzenleyecek. Bu kapsamda OnePlus OnePlus 11 5G, 11R 5G, Buds Pro 2 TWS kulaklıklar, TV 65 Q2 Pro, Pad tablet ve mekanik klavye gibi birçok ürün kullanıcıların beğenisine sunulacak. Aynı zamanda OnePlus 11R 5G'nin yeniden markalanmış varyantı OnePlus Ace 2 global lansmanla aynı gün Çin'de satışa çıkacak.

OnePlus Ace 2, PHK110 model numarasıyla Geekbench'te göründü. Cihaz, yapılan tek çekirdekli testlerden 1336, çok çekirdekli testlerden ise 4 bin 178 puan almayı başardı. Böylelikle telefonun bazı özellikleri de doğrulandı.

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Cihazda kullanılacak yonga seti ise Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 olacak. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen işlemci; bir 3.2 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), üç 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve dört 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapacak.

Geekbench'te akıllı telefonun 16 GB RAM'e sahip olduğu belirtiliyor. Geçmiş sızıntılar 8 GB RAM kullanan bir varyantının daha olduğuna dikkat çekiyor. Öte yandan 128/256 GB depolama seçeneklerine de sahip olacak.

OnePlus Ace 2; 120 Hz FHD+ çözünürlük sunan ve içerisine parmak izi okuyucu yerleştirilen 6.7 inç AMOLED bir panelle gelecek. Öte yandan 100W hızlarında şarj olan 5.000 mAh'lik bir pile sahip olacak. Ayrıca 8/16 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle satışa çıkacak.

Akıllı telefonda 50 Megapiksel Sony IMX766 ana, 13 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu yer alacak. Önde ise 16 Megapiksellik bir selfie kamerasının kullanılması söz konusu.

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