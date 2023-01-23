Amiral gemisi katili: OnePlus 11R'nin fiyatı ortaya çıktı!

Sektörde amiral gemisi katili modelleriyle bilinen OnePlus, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarına devam ediyor. Çinli üretici bu kapsamda çok yakında nisan ayında tanıtılan OnePlus 10R'nin halefi 11R'yi kullanıcıların beğenisine sunacak. Cihazla ilgili bir süredir çeşitli sızıntılar ve iddialar söz konusu. Son olarak OnePlus 11R modelinin fiyatı tanıtımdan önce ortaya çıktı.

OnePlus 11R ne kadara satılacak?

Akıllı telefonla ilgili bugüne dek birçok sızıntı ve iddia ortaya çıktı. Son olarak sektörde sızıntılarıyla bilinen Mukul Sharma, cihazın fiyat etiketlerini paylaştı. Buna göre OnePlus 11R'nin 8 GB + 128 GB versiyonu 430 ila 490 dolar, 16 GB RAM ve 512 GB varyantı ise 490 ila 550 dolar aralığında satışa çıkacak.

OnePlus 11R expected price bracket. 8GB/128GB (35K-40K) 16GB/512GB (40K-45K)#OnePlus #OnePlus11R — Mukul Sharma (@stufflistings) January 20, 2023

OnePlus 11R, 6.7 inç, 120 Hz, FHD+ ve içine parmak izi okuyucu yerleştirilen AMOLED bir panelle kullanıcı karşısına çıkacak. Bunun dışında 100W hızlarında şarj olan 5.000 mAh'lik bir pille gelecek. Modelin RAM ve depolama detaylarıysa 8/12/16 GB RAM ve 128/256/512 GB şeklinde olacak.

Globale gelmek için gün sayan OnePlus 11 hakkında yeni gelişme!

Cihazda kullanılacak yonga seti ise Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 olacak. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen işlemci; bir 3.2 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), üç 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve dört 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapacak.

Akıllı telefonda 50 Megapiksel Sony IMX766 ana, 12 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu yer alacak. Önde ise 16 Megapiksellik bir selfie kamerasının kullanılması söz konusu. Son olarak cihazın 4 Ocak'ta tanıtılması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!