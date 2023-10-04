Amiral gemisi katili Honor X50 GT iki farklı ekran seçeneğiyle gelecek!

Honor'un üzerinde çalıştığı X50 GT modeliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya paylaşıldı. Cihazla ilgili ilk detaylar geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkarken, bugün gelen yeni bir rapor ürünün ekran tarafında iki farklı seçeneğe sahip olacağını gösteriyor.

Honor X50 GT hem düz hem kavisli ekranla gelecek

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Wangzai, yaklaşan Honor X50 GT modeliyle ilgili yeni detayları gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon düz ve kavisli ekran olmak üzere iki farklı versiyonda satışa sunulacak. Öte yandan düz ekranlı modelin çevrim içi satın alınabileceği belirtilirken, kavisli versiyonun ise mağazalarda satılacağı iddia ediliyor.

Sektörün bir diğer güvenilir isimlerinden Digital Chat Station'a göre akıllı telefon Huawei'nin katlanabilir Mate X5 modelinin arka panel tasarımından esinlenecek. Bunun dışında teknik özellik açısından standart X50'ye benzerlik göstereceği söyleniyor.

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Standart Honor X50'nin teknik özellikleri ise şöyle;

ÖzelliklerHonor X50 Ekran6.6 inç, 1.5K çözünürlüklü AMOLED panel, 120 Hz tazeleme hızı, 1,200 nit parlaklık, ekran altı parmak izi okuyucuİşlemciQualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 4 nm mimari, 4x 2.2 GHz Cortex-A78 çekirdekleri, 4x 1.8 GHz Cortex-A55 çekirdekleri, Adreno 600 grafik birimiRAM8 GB / 12 GB / 16 GBDepolama128 GB / 256 GB / 512 GBİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MagicOS 7.1Ön Kamera8 MegapikselArka Kamera108 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel yardımcı sensörPil5,800 mAh, 35W hızlı şarj desteği

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