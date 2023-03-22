Amiral gemisi akıllı telefon pazarının lideri belli oldu!

Akıllı telefon dünyasındaki kıyasıya rekabet, geçtiğimiz yıl da devam etti. Tüm dünyada etkisini sürdüren ekonomik belirsizlik ortamı üreticileri etkilese de pazar da önemli bir yükseliş yaşandı. Counterpoint Research, 2022 amiral gemisi akıllı telefon pazarına ilişkin rapor hazırladı.

iPhone, amiral gemisi akıllı telefon pazarının yüzde 75'ine hakim

Ekonomik zorluklar, şirketleri olumsuz etkilese de amiral gemisi akıllı telefon satışlarında tam tersi bir yükseliş yaşandı. Rapora göre amiral gemisi cihazların satışları, genel satışın yüzde 55'ini oluşturdu. Bu durum, sektördeki en büyük yüzdeyi gösteriyor.

Amiral gemisi akıllı telefon pazarının lideri dev bir payla Apple'a ait. Şirket, yüzde 6'lık bir büyümeyle 2022 yılını kapattı. Yüzde 75'lik paya sahip Apple'ın en büyük silahları iPhone 14 Pro ve Pro Max oldu. En yakın takipçisi Samsung ise yüzde 5'lik bir düşüş yaşadı.

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Pazardaki en büyük düşüşleri Huawei ve Xiaomi yaşadı. Huawei yüzde 44'lük büyük bir düşüş yaşadı. Elbette bu düşüşün en büyük nedeni olarak ABD ambargosu gösteriliyor. Xiaomi ise yüzde 40 ile büyük bir düşüş içerisinde.

Elbette akıllı telefon pazarında büyük bir sıçrama yaşayan şirketler de mevcut. Google yüzde 118'lik bir yükseliş yaşadı. Teknoloji devini Honor, yüzde 110 ile takip etti. Şirket, Magic serisiyle önemli bir hamle yaptı. Honor, bu yıl küresel pazarda önemli bir yükseliş planlıyor.