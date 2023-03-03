Amiral gemilerinin savaşı: En hızlı Android telefonlar!

AnTuTu, şubat ayının en hızlı 10 Android telefonunu açıkladı. Peki geçtiğimiz ay hangi telefon nasıl performans gösterdi?

Akıllı telefon pazarı sürekli bir sirkülasyon içerisinde. Üreticiler, rekabette bir adım öne geçebilmek için günden güne en yeni modellerini kullanıcıların beğenisine sunuyorlar. Burada AnTuTu gibi kıyaslama mecraları kritik bir öneme sahip. Zira bu gibi platformlar sayesinde hangi cihazın nasıl bir performans sergilediğine dair bilgi sahibi olabiliyoruz. Peki an itibariyle en hızlı Android telefonlar hangileri?

AnTuTu en hızlı Android telefonlar listesini paylaştı

AnTuTu'nun şubat ayının en hızlı Android telefonlar listesine her zamanki gibi Qualcomm damga vurdu. Rakibi MediaTek'e büyük farkla üstünlük kuran üretici, listedeki 10 modelin 9'unda karşımıza çıktı. Buna göre ocak ayının şampiyonu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'den güç alan OnePlus 11 oldu. Toplamda 1 milyon 327 bin 151 puan alan akıllı telefonu 1 milyon 297 bin 657 puanlı Red Magic 8 Pro+ takip etti.

Üçüncü sırada 1 milyon 293 bin 56 puanla Redmi K60 Pro yer alırken, dördüncü sırada 1 milyon 288 bin 733 puanla iQOO 11 Pro karşımıza çıkıyor. Listenin beşinci sırasındaysa 1 milyon 285 bin 889 puanla vivo X90 Pro+ karşımıza çıkıyor.

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Not: Liste sadece Çin pazarındaki modelleri baz alıyor. Küresel pazarları da kapsayan liste çok yakında açıklanacak.

İşte şubat ayının en hızlı 10 Android telefonu:

OnePlus 11 – 1 milyon 327 bin 151 puan

Red Magic 8 Pro+ – 1 milyon 297 bin 657 puan

Redmi K60 Pro – 1 milyon 293 bin 56 puan

iQOO 11 Pro – 1 milyon 288 bin 733 puan

Vivo X90 Pro+ – 1 milyon 285 bin 889 puan

iQOO 11 – 1 milyon 279 bin 377 puan

Xiaomi 13 – 1 milyon 275 bin 735 puan

Xiaomi 13 Pro – 1 milyon 273 bin 960 puan

Galaxy S23 Ultra – 1 milyon 242 bin 453 puan

Vivo X90 Pro – 1 milyon 191 bin 731 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce açıklanan listelerde hangi telefon hangi sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.