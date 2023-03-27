Amerika'da Starlink alıp kurduk! Hızı bizi şok etti!
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Uydu interneti sistemi ve uzak bölgelerde internet erişimini iyileştirmeyi amaçlayan Starlink alıp kurduk! Hızı bizi şok etti!
Starlink, SpaceX tarafından geliştirilen bir uydu interneti sistemi ve uzak bölgelerde internet erişimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Bu sistem, düşük yörüngedeki yüzlerce uydu üzerinden internet sinyalleri göndererek, hızlı ve düşük gecikmeli bir internet bağlantısı sağlıyor. Amerika'da Starlink alıp kurduk! Hızı bizi şok etti!
Amerika'da Starlink alıp kurduk! Hızı bizi şok etti!
Öncelikle, Starlink satın almak için SpaceX'in web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Site üzerinden ön sipariş vermeniz gerekiyor. Şu an için bir Starlink kitinin fiyatı yaklaşık 499 dolar. Bu kit, uydu interneti modemi, bir uydu anteni, bir güç kaynağı ve bir kabloyu içeriyor. Geçen haftalarda SpaceX, depozito ücretini de 99 dolardan 9 dolara indirdi.
Kiti aldıktan sonra, uydu antenini kurmanız gerekiyor. Anten, doğrudan uydu sinyallerini alıyor ve internet modemiyle bağlanarak internet bağlantısını sağlıyor. Starlink'in internet modemi, genellikle evinizdeki diğer modemler gibi çalışır, ancak uydu sinyalleri üzerinden veri alıp gönderir. Ayrıca modemi, ev ağınıza veya Wi-Fi yönlendiricinize bağlayarak internet erişimini paylaşabilirsiniz.
Starlink, özellikle uzak bölgelerde yaşayanlar için birçok fayda sağlıyor. Uydu interneti, fiber optik internet gibi hızlı bir bağlantı sağlar ve kablolu internet bağlantılarından daha düşük gecikmelerle çalışıyor. Bu durum, çevrimiçi oyun oynayanlar, video konferans yapmak isteyenler ve diğer yoğun internet kullanıcıları için oldukça faydalı hızlar sunuluyor.
Starlink teknik özellikleri
Oryantasyon: Motorlu Otomatik Oryantasyon
Çevre Derecelendirmesi: IP54
Kar Eritme Kapasitesi: 40 mm/saat
Çalışma Sıcaklığı: -30°C – 50°C
Görüş Alanı: 100 derece
Ortalama Güç Kullanımı: 50-75W
Starlink Wi-Fi router teknik özellikleri
Teknoloji: IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5)
Çevre Derecelendirmesi: IP54
Frekans: Çift band – 3X3 MIMO
Güvenlik: WPA2
Kapsama alanı: 185 metrekare
Çalışma Sıcaklığı: -30°C – 50°C
Mesh desteği: Maksimum 12 adet Starlink Router ile