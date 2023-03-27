Uydu interneti sistemi ve uzak bölgelerde internet erişimini iyileştirmeyi amaçlayan Starlink alıp kurduk! Hızı bizi şok etti!

Starlink, SpaceX tarafından geliştirilen bir uydu interneti sistemi ve uzak bölgelerde internet erişimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Bu sistem, düşük yörüngedeki yüzlerce uydu üzerinden internet sinyalleri göndererek, hızlı ve düşük gecikmeli bir internet bağlantısı sağlıyor. Amerika'da Starlink alıp kurduk! Hızı bizi şok etti!

Amerika'da Starlink alıp kurduk! Hızı bizi şok etti!

Öncelikle, Starlink satın almak için SpaceX'in web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Site üzerinden ön sipariş vermeniz gerekiyor. Şu an için bir Starlink kitinin fiyatı yaklaşık 499 dolar. Bu kit, uydu interneti modemi, bir uydu anteni, bir güç kaynağı ve bir kabloyu içeriyor. Geçen haftalarda SpaceX, depozito ücretini de 99 dolardan 9 dolara indirdi.

Kiti aldıktan sonra, uydu antenini kurmanız gerekiyor. Anten, doğrudan uydu sinyallerini alıyor ve internet modemiyle bağlanarak internet bağlantısını sağlıyor. Starlink'in internet modemi, genellikle evinizdeki diğer modemler gibi çalışır, ancak uydu sinyalleri üzerinden veri alıp gönderir. Ayrıca modemi, ev ağınıza veya Wi-Fi yönlendiricinize bağlayarak internet erişimini paylaşabilirsiniz.

Starlink, özellikle uzak bölgelerde yaşayanlar için birçok fayda sağlıyor. Uydu interneti, fiber optik internet gibi hızlı bir bağlantı sağlar ve kablolu internet bağlantılarından daha düşük gecikmelerle çalışıyor. Bu durum, çevrimiçi oyun oynayanlar, video konferans yapmak isteyenler ve diğer yoğun internet kullanıcıları için oldukça faydalı hızlar sunuluyor.

Starlink teknik özellikleri

Oryantasyon: Motorlu Otomatik Oryantasyon

Çevre Derecelendirmesi: IP54

Kar Eritme Kapasitesi: 40 mm/saat

Çalışma Sıcaklığı: -30°C – 50°C

Görüş Alanı: 100 derece

Ortalama Güç Kullanımı: 50-75W

Starlink Wi-Fi router teknik özellikleri

Teknoloji: IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5)

Çevre Derecelendirmesi: IP54

Frekans: Çift band – 3X3 MIMO

Güvenlik: WPA2

Kapsama alanı: 185 metrekare

Çalışma Sıcaklığı: -30°C – 50°C

Mesh desteği: Maksimum 12 adet Starlink Router ile