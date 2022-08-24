Amerika'da market fiyatları nasıl? Şaşırarak gezdik!

Bugün sizler ile ABD'nin en ünlü perakende zincirlerinden Costco'yu geziyoruz. Peki Amerika'da market fiyatları nasıl?

Geçtiğimiz yıllarda yurt dışı seyahatlerimiz sırasında birçok marketi ve teknoloji mağazasını gezerek satılan ürünleri ve fiyatları inceledik. Bugün ise ABD'nin en büyük ve ünlü perakende satış mağazalarından Costco'yu ziyaret ettik. Peki Amerika'da market fiyatları ne durumda?

Amerika'da market fiyatları! Costco'yu gezdik!

Covid-19 pandemisi arkasında büyük bir enkaz bıraktı. Tüm dünya birlikte hareket ediyor olsa bile etkisini hala hissediyoruz. Özellikle de ülkelerin ekonomileri ve halka yansıyan enflasyon oranları ile bu durum daha da belirginleşiyor. Tabii bir de teknoloji sektörü gibi spesifik olarak zarar verdiği ve çip krizi sorunları tetiklediği alanlar oldu.

Hakkı Alkan'ın ABD'deki çalışma odası – SDN buradan yönetiliyor!

Biz ise bugün ABD'nin en büyük ve popüler alışveriş perakende marketlerinden olan Costco'yu gezdik. Burada insanların gündelik hayatta en çok satın aldığı ürünlerin fiyatlarına baktık. Bu sayede hem geçtiğimiz yıllara göre nasıl bir değişim olduğunu hem de ülkemizde enflasyon nedeniyle yükselen fiyatlar arasındaki makasın açılıp açılmadığını gördük.

Costco'ya girdiğimizde bizleri ilk olarak elektroniklerin bulunduğu bölüm karşıladı. Burada Sony'den Samsung'a ve LG'ye kadar birçok markanın onlarca televizyon modelini ve fiyatlarını gördük. Hemen ardından Türkiye'de olmayan Meta Quest 2 VR gözlüklerini inceledik.

Teknoloji bölümünde olan gezimizde GoPro'nun yeni Hero10 aksiyon kamerasından, Apple'ın AirPods Pro kablosuz kulak içi kulaklıklarına ve hatta gündelik hayatta sıkça kullandığımız şarjlı Oral-B diş fırçalarına kadar birçok ürüne ve fiyatlarına yakından baktık.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!