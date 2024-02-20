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Amerika, çip üretimi alanında geri mi kalacak?

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Biden hükümeti çip geliştirme alanında büyük yatırımlar yapacağını açıklamasına rağmen, Amerika çip üretimi sektöründe henüz bir istikrar kazanabilmiş gibi görünmüyor. Son dönemde birçok çip fabrikasının açılış tarihi ertelenirken, sektör yöneticileri bu durumdan dolayı oldukça tedirgin olmaya başladı. İşte detaylar…

Biden hükümeti çip geliştirme alanında büyük yatırımlar yapacağını açıklamasına rağmen, Amerika çip üretimi sektöründe henüz bir istikrar kazanabilmiş gibi görünmüyor. Son dönemde birçok çip fabrikasının açılış tarihi ertelenirken, sektör yöneticileri bu durumdan dolayı oldukça tedirgin olmaya başladı. İşte detaylar…

Amerika, çip üretimi alanında geri mi kalacak?

Çip tasarımında uzmanlaşan TSMC firması, 2022 yılında Amerika'nın Arizona eyaletinde 40 milyar dolarlık bir çip fabrikası açmak için çalışmalara başlayacağını açıklamıştı. Ancak TSMC fabrikanın üretime başlama tarihini 2025 yılına öteledi.

Bu kararın sebebi olarak ise bölgedeki çalışanların çip fabrika inşa etme konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı gösterildi. Ancak bu kararda, Amerikan yönetiminin yeterli teşviği sağlamaması ve yaklaşan genel seçimlerin de oldukça etkili olduğu söyleniyor.

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Diğer bir çip tasarımcısı Intel de yeni Ar-Ge faaliyetlerine giriştiğinden ötürü fabrikalarındaki üretim süreçlerini yavaşlatmış durumda. Özellikle yapay zeka sistemlerinde kullanılan çipleri üretmenin oldukça karmaşık ve maliyetli bir süreç olduğu biliniyor. Firmalar, bu maliyetlerin belirli bir kısmının faaliyet gösterdikleri ülkenin hükümeti tarafından karşılanmasını talep ediyor.

Amerikan yönetimi bu dev maliyetlerin bir kısmını karşılamak adına ülkedeki çip üreticileri için tam 39 milyar dolarlık bir teşvik paketi hazırlasa da, üreticiler bu desteğin ne kadar süreceğinden kuşku duyuyor. Biden hükümetinin gelecek seçimlerde başarı elde edip edemeyeceğinin kesin olmaması da, sektördeki huzursuzluğu artıran başka bir faktör olarak gösteriliyor.

Tüm bu karmaşanın dünyadaki çip fiyatlarını nasıl etkileyeceği ise teknoloji dünyasında şimdiden merak konusu oldu. Ancak geçtiğimiz günlerde Amerikan hükümeti tarafından çip teşviklerinin ileri aşamasına geçildiği açıklandı. Bu açıklamanın ardından GlobalFoundries'e 1.5 milyar dolarlık bir teşvik verilmesi, tekrardan umutları yeşertmiş durumda.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Biden yönetimi ne yapmalı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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