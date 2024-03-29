Amerika, Çin'e karşı çip ambargosunu artırıyor

Amerika, Çin devletine karşı uyguladığı çip ambargosunu daha da artıracak gibi görünüyor. Bu karar, iki ülke arasında son dönemde oldukça artan gerilime bağlanıyor. Ticaret bakanı Gina Raimondo konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bir güvenlik tehditi olarak algıladıkları Çin'in özel çip teknolojilerine erişimini daha da kısıtlayacaklarını belirtirken, özellikle bazı Çinli firmaların büyük bir ambargoya tabi tutulacağını söyledi. İşte tüm detaylar…

Amerika, Çin karşısındaki tedbirlerini artıracak

Çiplerin yapay zeka teknolojileri alanında kullanıldığı biliniyor. Ağırlıklı olarak Amerika ve Batı yanlısı Uzak Doğu ülkeleri tarafından üretilen bu teknolojilerin Çin'in eline geçmesini istemediklerinin altını çizen Raimondo, Amerikan halkını korumak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini açıkladı. Bu çiplerin askeri anlamda da büyük bir önem arz etmeye başladığı söyleniyor.

Bu bağlamda, Çinli şirketler için çip alanında bir dizi yeni ihracat sınırlaması getireceklerini belirten Raimondo'nun, özellikle ChangXin Memory Technologies firmasına kesin bir ambargo uygulamaya hazırlandığı konuşuluyor. Biden yönetimi daha önce de bu paralelde adımlar atmıştı. Fakat tüm bu önlemlerin Çin'in çip teknolojisindeki ilerlemesini gerçekten durdurup durduramayacağı şu an için bilinmiyor.

Huawei, Amerikan teknolojisini mi kullandı?

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