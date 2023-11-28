AMD, Zen 4 çekirdekleri ve RDNA3 grafik mimarisiyle yeni Ryzen 8000G APU ailesi üzerinde çalışıyor

AMD'nin yeni Ryzen 8000G APU ailesi hakkında ortaya çıkan iddialara göre, şirket 14 yeni APU modeli tasarlamış durumda. Bu modeller, AM5 soketi ve Zen 4 çekirdekleriyle birlikte RDNA3 grafik mimarisine sahip olacak.

AMD, AM5 soketine ve Zen 4 çekirdeklerine sahip yeni Ryzen 8000G APU ailesi üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan iddialar, şirketin Phoenix ve Phoenix 2 yongasıyla 14 yeni APU modeli tasarladığını dile getirdi. Ayrıca RDNA3 grafik mimarisine sahip olacaklar.

AM5 soketli Ryzen 8000G APU modelleri sızdı

Ryzen 8000G "Phoenix" ailesinde birtakım önemli iyileştirmeler olacak. Bunların başında 8 çekirdekli Zen 4'ün Phoenix yongasında RDNA3 grafik birimiyle birleşecek olması. Ayrıca Phoenix 2 yongasında ise Zen 4+Zen 4c hibrit tasarımları sunulacak.

Bu değişiklikler, RDNA2 mimarisine dayalı Ryzen 7000 APU modellerine kıyasla önemli bir yükseltme yaşanacağı anlamına geliyor. RDNA 3 grafik mimarisi sayesinde Ryzen 8000G APU'ların giriş seviyesi oyunlara hitap edeceğini söylemek mümkün.

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Rapor ayrıca Ryzen 8000G'nin oyun performansında Ryzen 7 5700G'yi solladığını gösteriyor. Yüzde 200'e varan oranda daha hızlı olacak AM5 soketli APU işlemciler, RDNA 3 ile çok daha güçlü entegre grafik özelliklerine yer verecek gibi duruyor.

Phoenix tabanlı modellerin, 8 çekirdek/16 iş parçacığına sahip olması da söylentiler arasında yer alıyor. Daha ucuz Phoenix 2 yongasının ise Ryzen 3 APU'lara güç vereceği düşünülüyor.

AMD, Ryzen 8000G APU'larını Ryzen 5 ve Ryzen 7 işlemcilerinin alt modelleri olarak sunacak. AM5 soketiyle tanıtılacak yeni APU'ların çıkış tarihi 31 Ocak. Yani önümüzdeki yıl uygun fiyatlı oyun bilgisayarları coşacak gibi duruyor.

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