AMD Zen 2 İşlemcilerinde Güvenlik Açığı Bulundu

Bilgisayar korsanlarının hedefi olan AMD Zen 2 işlemcilerinde kritik bir güvenlik açığı tespit edildi. Açıktan etkilenen sistemlerde hassas verilerin çalınabileceği belirtildi. Zen 2 mimarisini kullanan işlemcilerin hangileri olduğu ve ne yapılması gerektiği konusunda detaylar haberimizde.

Bilgisayar korsanlarının son hedefi AMD işlemcileri oldu. Şirket tarafından gelen yeni bir açıklamada, AMD Zen 2 mimarili işlemcilerde kritik bir güvenlik açığı bulundu. Açıktan etkilenen sistemlerin hassas verilerinin çalınabileceği ifade edildi. Peki hangi işlemciler Zen 2 mimarisini kullanıyor ve ne yapabilirsiniz?

AMD Zen 2 için Zenbleed açığı bulundu

Google güvenlik araştırmacıları tarafından Mayıs ayında tespit edilen Zenbleed güvenlik açığı, AMD tarafından doğrulandı. Zen 2 mimarili işlemcilerin çip performansını artırmak için kullanılan bir komuttan kaynaklandığı ifade edildi.

Google'ın araştırmasına göre güvenlik açığı, AMD Zen 2 yongalarındaki şifrelenmiş verileri ve parolaların sızdırılmasına yol açabilir. Saniyede 30kb gibi düşük miktarda veriyi açığa çıkarıyor olsa da, sanal makinelerde bile veri hırsızlığına sebep olabileceği aktarıldı.

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Zen 2 mimarisini birçok popüler Ryzen işlemcisi kullanıyor. Bunlar arasında masaüstü için Ryzen 3000 serisi, laptoplar için Ryzen 4000 ve 5000 serisi ve Threadripper çipleri yer alıyor. Son birkaç yılda üretilen Zen 2'li tüm cihazların bu güvenlik açığından etkilendiğini belirtelim.

Zenbleed'in varlığını doğrulayan AMD, güvenlik açığını gideren bir güncelleme de paylaştı. Ancak kullanıcıların yeni paketi uygulaması için bir süre daha beklemesi gerekiyor. Çünkü güncelleme, BIOS üzerinden dağıtılıyor ve cihaz üreticilerinin BIOS güncellemesi paylaşması gerekiyor

AMD, istismar riskini en aza indirmek için kullanıcıların en kısa sürede güncellemeyi yüklemesi gerektiğini söyledi. Şu anda açığın ciddi bir veri sızıntısına yol açıp açmadığı bilinmiyor.

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