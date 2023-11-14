AMD, yeni Ryzen Embedded 7000 serisini tanıttı!

Zen 4 mimarisi ve entegre Radeon grafikleri bir araya getiren AMD Ryzen Embedded 7000 Serisi işlemci ailesi duyuruldu.

AMD Smart Production Solutions 2023 etkinliğinde, endüstriyel pazarların yüksek performans gereksinimleri için optimize edilmiş olan AMD Ryzen Embedded 7000 Serisi işlemci ailesi duyuruldu. Zen 4 mimarisi ve entegre Radeon grafikleri bir araya getiren Ryzen Embedded 7000 serisi işlemciler seleflerinden çok daha yüksek performans ve işlevsellik sunuyor. İşte detaylar…

AMD Ryzen Embedded 7000 serisini tanıttı!

Genişletilmiş özellikleri ve entegrasyonuyla Ryzen Embedded 7000 serisi işlemciler, endüstriyel otomasyon, makine görüşü, robotik ve kenar sunucular dahil olmak üzere çeşitli gömülü uygulamalar için en ideal seçenekler olarak karşımıza çıkıyor.

Ryzen Embedded 7000 serisi işlemci, 7 yıl üretim sürekliliği taahhüdü ile yeni nesil 5nm teknolojisini kullanan piyasadaki ilk gömülü işlemcidir. Asıl vaadi ise endüstri uygulamaları için ayrı bir GPU'ya ihtiyaç duymadan AMD Radeon RDNA 2 grafikleri entegre ediyor oluşu.

Gömülü uygulamaların ek işletim sistemi yazılım seçeneklerine ihtiyaç duyması nedeniyle, Ryzen Embedded 7000 Serisi işlemciler, Windows Server ve Linux Ubuntu desteği içeren Windows 10 ve Windows 11 üzerinde çalışabiliyor. Ayrıca entegrasyon kolaylığı sunan 12 yüksek performanslı CPU çekirdeğini de içeriyor.

AMD yetkilileri ise endüstriyel uygulama kullanım senaryolarının giderek karmaşıklık ve sofistike düzeyde büyüdüğünü ve işlem kapasitesinin artırılmasına ihtiyaç duyduğunu dile getiriyor. Ryzen Embedded 7000 serisi işlemciler de gelişmiş robotik ve enstrümantasyon tasarımından güç kontrolüne ve video gözetimine kadar geniş bir yelpazede kullanım için oldukça ideal. Ürünlerin detaylarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.