AMD, yapay zekaya öncelik veriyor ve GPU fiyatlarını yükseltme ihtimali doğuyor

AMD, yapay zekaya öncelik vermek istiyor ve bu durumun GPU fiyatlarını tekrar yükseltme ihtimali bulunuyor. Bu yarışta en büyük rakibi Nvidia ile mücadele etmek zorunda olan AMD, Radeon RX 8800 ve 8900'ü iptal etme ihtimali üzerinde duruyor.

Oyun severler için kötü haber AMD'den geldi. AMD, yapay zekaya öncelik vermek istiyor. Bu durumun GPU fiyatlarını tekrar yükseltme ihtimali var. Ayrıca bu yarışta en büyük rakibi Nvidia. ve işi hiç de kolay değil. Bu yarışı körüklemek için Radeon RX 8800 ve 8900'ü iptali söz konusu.

AMD yapay zeka yarışında yerini almak istiyor!

Artık AMD yapay zeka yarışında yerini almak istiyor. Sınırlı kaynak ve üretim kapasitesiyle kendini sınırlandırmak istemiyor. Devir yapay zeka devri. Değişimi yakalayamayanlar tarihin tozlu sayfasına gömülmeye mahkumdur. Üretken yapay zeka iş yüklerine hizmet verecek donanım ve bileşenlere yönelik bir talep var. AMD de yapay zeka hareketinin bir parçası olmak istiyor.

Yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) için GPU'lar oluşturmak amacıyla yeni nesil Radeon oyun GPU'larının üst düzey seçeneklerini bir kenara bırakabilir. Bu durumda AMD, muhtemelen gelecek yıl RDNA 4 GPU ailesini piyasaya sürdüğünde AMD Radeon RX 8800 veya 8900 olmayacak. Bu durum rakibi Nvidia için büyük bir fırsat. En iyi GPU'ları üreterek üst düzey oyun pazarını karşılayabilir. Ancak bu durum beraberinde başka bir sorunu getiriyor. Arzın kısıtlanması fiyatların yükselmesine neden olacak.

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Bu arada, Nvidia'nın A100 ve H100 yongaları, AMD'nin de bir parçası olmayı umduğu yapay zeka yarışında başı çekiyor. Aslında AMD'nin yapay zeka yarışına öncelik vermesi şaşılacak bir olay değil. Çünkü Nvidia H100 GPU'larında yüzde 823 kar marjına sahip. Ayrıca pazarın 2027 yılına kadar 150 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

Firma, yarı iletkenleri üst düzey tüketici GPU'larına yönlendirmek istemiyor. Bunun yerine sahada programlanabilir kapı dizilerine (FPGA'ler) ve genel amaçlı grafik işleme birimlerine (GPGPU'lar) odaklanacak. Bu sayede makine öğrenimi ve derin öğrenmeye son derece yatkın devreleri içerecek.

Ne yazık ki bu durum kullanıcılar için pek parlak değil. Bu yarış kullanıcılara pahalıya patlayacak. Arzın kısıtlı olması, en son 2020'de gördüğümüz GPU kıtlığına ve ani fiyat artışlarına geri dönebileceğimiz anlamına geliyor.