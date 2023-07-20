AMD, USB 4.0 desteği için Tayvan'daki şirketleri ziyaret etti

AMD, Tayvan'daki teknoloji şirketlerini ziyaret ederek AM5 masaüstü platformlarına USB 4.0 desteği kazandırmak istiyor. Lisa Su'nun ziyaret ettiği ilk şirketin ise ASMedia olduğu belirtiliyor.

Evrensel Seri Veri Yolu anlamına gelen USB, 1996 yılından beri hayatımızda. Bir bilgisayarın çevre birimler ve diğer cihazlarla iletişim kurmasını sağlayan bir arabirim olan USB teknolojisi her geçen dönem yenileniyor. 2019 yılında duyurulan USB 4.0 yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı.

AM5 anakartlar USB 4.0 ile donatılabilir

USB 4.0'ın hayatımıza girmeye başlaması ile birçok büyük şirket de bu teknolojiyi benimseme yolunda. Dünyanın en büyük işlemci ve ekran kartı üreticilerinden olan AMD de bu şirketlerin başında geliyor. AMD'nin CEO'su Lisa Su'nun bu hedef doğrultusunda geçtiğimiz hafta Tayvan'da bir dizi ziyarette bulunduğu öğrenildi.

AMD, Tayvan'daki diğer teknoloji şirketlerini ziyaret ederek AM5 masaüstü platformlarına USB 4.0 desteği kazandırmak istiyor. Lisa Su'nun bu konuda ziyaret ettiği ilk şirketin ise ASMedia olduğu gelen bilgiler arasında. Asus'a ait Tayvanlı bir entegre devre tasarım şirketi olan ASMedia, USB4 teknolojisi konusunda lider markalardan bir tanesi olarak öne çıkıyor.

Intel'in yeni soketi gözüktü! Karşınızda Intel LGA 1851

Daha önce yapılan sızıntılar da bu iki şirketin hali hazırda ayrı bir projede birlikte çalışma isteğini gösteriyordu. İki tekoloji şirketinin daha önce yeni nesil AMD platformlarında Thunderbolt 4 desteği sağlamak dahil olmak üzere farklı alanlarda ortaklık kurma hedefi olduğu çokça kez iddia edilmişti.

Tayvan'a yapılan bu son gezinin ise USB 4.0 teknolojisi özelinde olduğuna inanılıyor. Yapılan bu sürpriz ziyaret, USB4 bağlantısına sahip AM5 anakartlarının yeni "Zen 5" Ryzen 8000 işlemciler ile birlikte önümüzdeki yıl piyasaya sürülebileceğini gösteriyor. Mevcut nesil A620, B650 ve X670 yonga setlerini temel alan anakartlar da en yeni USB bağlantı standardı ile yenilenebilir.

USB 4.0 teknolojisinin her geçen gün yaygınlaşması ile şirketler de bu yeni sistemi kısa süre içerisinde benimsemek istiyor. Peki siz AMD ve olası USB4 destekli yeni AM5 anakartları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.