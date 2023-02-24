AMD, sonunda Intel'i geçecek mobil işlemciyi yapmış olabilir!

AMD tarafından geliştirilen amiral gemisi sınıfı yeni mobil işlemci Ryzen 9 7945HX, bugün performans testlerinde görüldü. Sonuçlara baktığımızda AMD'nin nihayet Intel ile kafa kafaya gelecek bir yonga setini ortaya koyduğunu görüyoruz.

AMD Ryzen 9 7945HX performans testinde

AMD, Zen 4 mimarisi ile geliştirilen mobil işlemcilerini ilk olarak geçtiğimiz ocak ayında CES23 teknoloji fuarında tanıttı. Bu çipler artık yavaş yavaş dizüstü bilgisayarlarda kendine yer bulmaya başlıyor. İlk olarak Ryzen 9 7845HX'in performans testlerini gördük. Bugün de Ryzen 9 7945HX Geekbench 5'te boy gösterdi.

16 çekirdek ve 32 iş parçacığından oluşan bu işlemci AMD'nin Dragon Range isimli oyun odaklı serisine ait. Yapılan testlerde 55W güç tüketirken 5.4 GHz'ye ulaştığı gözlemleniyor. Fakat 75W'a kadar çıkabileceğini söyleyelim. Bu noktada kullanacakları termal çözümlerle işlemciye yön vermek bilgisayar üreticilerinin elinde.

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Test sonuçlarına geçmeden önce kullanılan sistemden bahsedelim. Her ne kadar tüm detayları bilinmiyor olsa da sonuçlaırn Asus ROG Zephyrus Duo 16 isimli dizüstü bilgisayara ait olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca amiral gemisi bir NVIDIA ekran kartına sahip olduğu ve 32 GB DDR5 RAM kullandığı biliniyor.

Sonuçlara baktığımızda ise tek çekirdekte 2 bin 127 puan aldığını görüyoruz. 16 çekirdeğin tamamını dahil ettiğimizde ise 19 bin 403 puanlık bir çoklu çekirdek test skoruna ulaşıyor. Her ne kadar Intel tarafındaki rakibi Core i9-13980HX'i geçememiş olsa da oldukça yakınına gelmeyi başardığını söyleyebiliriz.

Buna ek olarak ilgi çeken bir diğer detay ise masaüstü tarafındaki rakibi oldu. 55W güç tüketen Ryzen 9 7945HX, 170W TDP'ye sahip olan Ryzen 9 7900X'e oldukça yakın sonuçlar ortaya koydu. Bu da mobil taraftaki gerçek gelişmeyi ortaya çıkarıyor.

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