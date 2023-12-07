AMD, Ryzen 8040 serisini tanıttı! Yapay zeka ile sınırları zorluyor

AMD, bugün düzenlenen özel bir etkinlikte, Ryzen 8040 Serisi mobil işlemcilerini tanıtarak mobil PC segmentindeki varlığını güçlendirdi. Bu yeni işlemciler, dikkat çekici performans özellikleri ve yapay zeka entegrasyonu ile ön plana çıkıyor. İşte yeni AMD Ryzen 8040 serisi ve Ryzen AI hakkında her şey!

AMD Ryzen 8040 serisi ve Ryzen AI yapay zeka entegrasyonu!

Ryzen 8040 Serisi işlemcilerin öne çıkan özelliklerinden biri, seçili modellerde bulunan entegre Ryzen Yapay Zeka Sinir İşleme Birimi (NPU). Bu özellik, önceki AMD modellerine göre 1.6 kat daha fazla yapay zeka işleme performansı sunarak kullanıcılara premium deneyimler ve yapay zeka destekli yetenekler sunuyor.

AMD, donanım gelişmelerini tamamlamak amacıyla Ryzen Yapay Zeka Yazılımını geniş bir şekilde kullanıma sunuyor. Bu yazılım, kullanıcılara YZ destekli bilgisayarlarında kolayca makine öğrenimi modelleri oluşturma ve dağıtma imkanı tanıyarak genel yapay zeka deneyimini güçlendiriyor.

AMD'den sevilen oyunların performansını uçuracak güncelleme!

Ryzen 8040 Serisi işlemciler, AMD'nin şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en güçlü serisi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Ryzen 9 8945HS işlemcisi, rakiplerine kıyasla yüzde 64 daha hızlı video düzenleme, yüzde 37 daha hızlı 3D renderleme ve yüzde 77 daha hızlı oyun deneyimi sunarak etkileyici bir performans sergiliyor.

Bu yeni işlemciler, Windows 11 ekosistemine özel olarak optimize edilerek güvenlik özelliklerine tam destek sunuyor. Bazı sistemlerde ise Ryzen 8040 Serisi işlemciler, Window Studio Effects Pack ile birlikte gelerek kullanıcılara arka plan bulanıklığı, göz izi takibi ve gürültü önleme gibi özelliklerle gizliliklerini artırma imkanı sunuyor.

Ryzen 8040 Serisi işlemciler, sadece yüksek performans sunmakla kalmıyor, aynı zamanda güç verimliliğine de odaklanıyor. Gelişmiş LPDDR5 bellek desteği ile kullanıcılara etkileyici sanal deneyimler, oyun ve akış hizmetlerinin keyfini çıkarma imkanı sunan bu işlemciler, aynı zamanda güç verimliliğini koruyarak yapay zeka kullanım durumlarını destekliyor.

Mobil bilgisayar alanında yeni bir standart belirleyen Ryzen 8040 Serisi işlemciler, profesyoneller, oyun tutkunları ve içerik üreticileri için hızlı ve güç verimli bilgi işlem çözümleri sunarak kullanıcıların çeşitli ihtiyaçlarına hitap ediyor.

ModelCores/ThreadsBoost/Base FrekansTotal CacheTDPNPU AMD Ryzen 9 8945HS8C/16T5.2 GHz/4.0 GHz24MB45WYesAMD Ryzen 7 8845HS8C/16T5.1 GHz/3.8 GHz24MB45WYesAMD Ryzen 7 8840HS8C/16T5.1 GHz/3.3 GHz24MB28WYesAMD Ryzen 7 8840U8C/16T5.1 GHz/3.3 GHz24MB28WYesAMD Ryzen 5 8645HS6C/12T5.0 GHz/4.3 GHz22MB45WYesAMD Ryzen 5 8640HS6C/12T4.9 GHz/3.5 GHz22MB28WYesAMD Ryzen 5 8640U6C/12T4.9 GHz/3.5 GHz22MB28WYesAMD Ryzen 5 8540U6C/12T4.9 GHz/3.2 GHz22MB28WNAAMD Ryzen 3 8440U4C/8T4.7 GHz/3.0 GHz12MB28WNA

AMD, Ryzen AI yazılımını tanıtarak geliştiricilere PyTorch veya TensorFlow gibi çerçevelerde eğitilmiş makine öğrenimi modelleri oluşturma ve bu modelleri Ryzen AI tarafından desteklenen seçili dizüstü bilgisayarlarda çalıştırma imkanı tanıyan yeni bir aşamaya geçiyor.

Ryzen AI yazılımının 1.0 sürümü, ONNX Runtime uygulamalarına olanak tanırken aynı zamanda Hugging Face üzerinde önyüklü model koleksiyonunu sunuyor. Bu, kullanıcıların AI modellerini başlatmalarına olanak tanıyan bir başlangıç noktası sunuyor.

Ayrıca Ryzen AI'lı dizüstü bilgisayarlar, AI modellerini NPU'ya devredebilir ve bu sayede CPU'yu serbest bırakarak güç tüketimini azaltabilir ve pil ömrünü uzatabilir. Ryzen AI yazılımının bir parçası olarak, geliştiriciler, Ryzen AI kullanarak gelişmiş jest tanıma, biyometrik kimlik doğrulama ve diğer erişilebilirlik özellikleri içeren AI uygulamaları oluşturabilme avantajına sahip oluyorlar.

Geliştiricilere, Automatic Speech Recognition (ASR) modelleri gibi Whisper ve Large Language Models (LLM) gibi OPT ve Llama-2'ye erken erişim desteği de sağlıyor. Bu sayede, uygulamalarında doğal dil konuşma arayüzleri oluşturabilir ve belge özetleme, e-posta yardımı gibi diğer Doğal Dil İşleme özelliklerini açabilirler.

Ayrıca veri merkezleri, iş istasyonları ve dizüstü bilgisayarlar, oyun, robotik ve daha fazlasında kullanılmak üzere yenilikçi ve AI uygulamaları oluşturmak için geliştiricileri Pervasive AI Developers Contest'i duyurdu.