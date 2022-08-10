AMD Ryzen 7000'in kutusu ortaya çıktı!
Eylül ayında satışa sunulacak olan yeni AMD Ryzen 7000 serisi işlemcilerin kutusunun tasarımı ortaya çıktı.
AMD, yakın zamanda yeni Ryzen 7000 serisi işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Zen 4 mimarisine sahip olan yeni işlemciler hakkında gün geçtikçe yeni bilgiler ediniyor. Yeni nesil işlemcilerin şimdi de kutusu ortaya çıktı.
AMD Ryzen 7000 serisi Eylül ayında geliyor
AMD Ryzen 7000 serisinin kutu tasarımının nasıl olacağı belli oldu. Kutunun internette sızdırılan tasarım görseli yeni işlemcinin nasıl bir kutu ile geleceğini gözler önüne seriyor. Buna göre Ryzen 7000 serisi işlemciler ön yüzünde küçük bir açıklık olan kalın bir kutu ile karşımıza çıkacak.
AMD Ryzen 7000 ve RX 7000 çıkış tarihi açıklandı
Kutunun ön yüzünde bir pencere ve üzerinde koyu renkli AMD Ryzen logosuna yer veriliyor. Ön yüzün alt tarafında ise beyaz renkli AMD Ryzen ve turuncu renkli 9 rakamı öne çıkıyor. Yan tarafta ise büyük bir 9 rakamı yer alıyor.
Görünüşe göre Ryzen 9 7000 serisi, kaydırılarak açılan bir kutu tasarımı ile karşımıza çıkacak. Diğer yandan, Ryzen 7 7000 serisi ve Ryzen 5 7000 serisinin daha basit tasarımlı kutular ile gelmesi daha muhtemel görünüyor.
AMD, yeni nesil Ryzen 7000 ailesini Eylül ayında tanıtacağını daha önce açıklamıştı. Ryzen 7000 CPU'ların Eylül'ün ikinci haftasında satışa çıkması bekleniyor. RX 7000 için ise kesin bir tarih verilmezken, ekran kartlarının 2023 yılından önce piyasada olmasını bekleyebiliriz.
Eylül ayında gerçekleştirilecek olan lansmanda Ryzen 5 7600, Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 7 7800X, Ryzen 9 7900X ve Ryzen 9 7950X olmak üzere altı modelin sunulması bekleniyor. İşlemcilerin özelliklerine ise aşağıdaki listeden bakabilirsiniz.
Peki siz AMD'nin yeni nesil işlemcileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.
İşlemci ModeliMimariÜretim teknolojisiÇekirdek/İş parçacağıMaksimum Saat HızıÖn bellekTDPAMD Ryzen 9 7950XZen 45nm16/32~5.5GHz80 MB (64+16)105-170WAMD Ryzen 9 7900XZen 45nm12/24~5.4GHz76 MB (64+12)105-170WAMD Ryzen 7 7800XZen 45nm8/16~5.3GHz40 MB (32+8)65-125WAMD Ryzen 7 7700XZen 45nm8/16~5.3GHz40 MB (32+8)65-125WAMD Ryzen 5 7600XZen 45nm6/12~5.2GHz38 MB (32+6)65-125W
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Peki siz AMD'nin yeni nesil işlemcileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.