AMD'nin yeni Ryzen Threadripper 7000 serisi işlemcileri tanıtıldı

AMD geçtiğimiz aylarda yeni Zen 4 mimarisini ve Ryzen 7000 serisini görücüye çıkardı. Donanım devi, 3. nesil Ryzen Threadripper serisi işlemcilerini nihayet tanıttı. Yeni AMD Ryzen Threadripper 7000 serisi, iş bilgisayarı ve video üreticilerini hedefliyor.

AMD Ryzen Threadripper 7000 serisi özellikleri

Zen 4 mimarisi üzerine inşa edilen Threadripper 7000 ailesi, profesyonel kullanıcıları hedefleyen 64 çekirdekli Threadripper modelleri ve premium iş istasyonlarına odaklanan 96 çekirdekli Threadripper WX PRO serisinden oluşuyor. Peki bu işlemciler neler vadediyor?

HEDT Threadripper serisinin en iyi modeli olan Ryzen Threadripper 7980X, 64 çekirdeğe yer veriyor. 350W TDP ile gücünü alan işlemci, yeni sTRX5 soketiyle 4 DDR5 belleğini destekleme kapasitesine sahip. Seride ayrıca 32 çekirdekli Threadripper 7970X ve 24 çekirdekli Threadripper 7960X de olacak.

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Her üç modelin 5,1 GHz'e kadar yükseltme hızlarına sahip olacağını belirtelim. Ancak Threadripper 7980X'te 152 MB'tan 320 MB'a kadar önbelleğe yer vereceğini hatırlatmak gerekiyor.

Ancak serinin yıldızı, tek yongada 96 çekirdek/192 iş parçacığına sahip Threadripper Pro 7995WX işlemcisi oldu. Bu model, çok çekirdekli bilgi işlem performansında zirveye oturmuş durumda. Pro serisinin geri kalanında 64 çekirdekli 7975WX, 32 çekirdekli 7965WX ve 64 çekirdekli 7985WX yer alıyor.

8 adede kadar DDR5 bellek desteğine ve 350W'ın üzerinde TDP sunan bu işlemciler, render ve simülasyon gibi profesyonel işlere hitap ediyor.

Yeni serinin özellikleri ve fiyatları şu şekilde:

AMD Ryzen Threadripper 7980X

64 çekirdek/128 iş parçacığı

3.2GHz temel/5.1GHz maksimum

256MB L3 önbellek

Fiyat: 4,999 dolar

AMD Ryzen Threadripper 7970X

32 çekirdek/64 iş parçacığı

4.0GHz temel/5.3GHz maksimum

128MB L3 önbellek

Fiyat: 2,499 dolar

AMD Ryzen Threadripper 7960X

24 çekirdek/48 iş parçacığı

4.2GHz temel/5.3GHz artırma

128MB L3 önbellek

Fiyat: 1,499 dolar

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