AMD Ekran Kartları, Değişken Yenileme Hızı Teknolojisi ile Güç Tüketimini Azaltıyor

AMD'nin yeni teknolojisi olan Değişken Yenileme Hızı (VRR), ekran kartlarının güç tüketimini önemli ölçüde azaltıyor. Yapılan testlerde AMD Radeon kartlarının VRR özelliği açıkken güç tüketiminin diğer markalara göre daha düşük olduğu görüldü.

AMD, son dönemde yaptığı atak ile birlikte ekran kartı konusunda oldukça iddialı bir konuma geldi. Bu konuda NVIDIA ile yarışan şirket, ekran kartlarındaki yeni özellikler ile iddiasını artırma niyetinde. AMD imzalı ekran kartlarının son dönemde en çok öne çıkan özelliği ise Değişken Yenileme Hızı (VRR) teknolojisi oldu.

AMD'nin yeni teknolojisi güç tüketimini önemli oranda azaltıyor

RDNA 2 ve RDNA 3 GPU mimarilerini temel alan AMD Radeon RX 6000 ve RX 700 serisi ekran kartının bu özelliği ComputerBase tarafından test edildi. Bu testler, ekran kartlarının performansının aksine güç tüketim verilerine odaklandı.

Yapılan testler sonucunda Değişken Yenileme Hızı (VRR) özelliğinin etkinleştirilmesi durumunda AMD Radeon kartlarının boştayken güç tüketiminin önemli ölçüde azaldığı ortaya çıktı. 144 Hz yenileme hızına sahip bir 4K ekran kullanan ComputerBase, Radeon RX 6800/6700 XT ve RX 7900 XT'nin yanı sıra testlerde Intel Arc A770, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, RTX 3080 ve RTX 4080'e de yer verdi.

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Verimlilik temelinde yapılan testler, tümünde 4K 144 Hz monitör kullanılmak üzere, masaüstü boşta tüketimi, çift monitör güç tüketimi, pencere hareketi, 60 FPS'de SDR'li YouTube ve 60 FPS'de HDR'li YouTube performansını içeriyor.

Yapılan testlerin ardından ortaya çıkan sonuçlar ise bir hayli dikkat çekici. Test sonuçlarına göre Radeon RX 7900 XTX, VRR teknolojisi açıkken tek monitörde yüzde 81 daha az güç tüketiyor. Çift monitör kurulumunda ise aynı ekran kartının yüzde 71 daha az güç kullandığını görüyoruz.

Diğer yandan Radeon RX 6700 XT'nin tek monitörde yüzde 76 oranında daha az güç tükettiği görülüyor. Radeon RX 6800 XT'ye göz attığımızda ise yüzde 79 oranında bir düşüş görüyoruz. Bu da AMD'nin VRR teknolojisi ile ne kadar iyi bir iş çıkardığını bizlere gösteriyor.

Testler sonucunda VRR teknolojisi ile AMD imzalı ekran kartı modelleri diğer markalara göre önemli bir enerji tüketim avantajı sunduğu net bir şekilde görülebiliyor. Peki siz AMD'nin VRR teknolojisi ve ekran kartlarının güç tüketimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.