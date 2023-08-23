AMD Adrenalin 23.8.1 Sürücü Güncellemesi Yayımlandı

AMD, Radeon serisi ekran kartları için yeni yazılım güncellemesi olan Adrenalin 23.8.1'i yayımladı. Güncelleme, oyunlara destek sunmanın yanı sıra hataları da düzeltiyor. Ayrıca Immortals of Aveum oyununa da sürücü desteği getirildi.

AMD, piyasaya sürdüğü Radeon serisi ekran kartları için yeni yazılım güncellemeleri yayımlamaya devam ediyor. Bir yandan yeni çıkan oyunlara destek sunmaya öte yandan da hataları düzeltmeye çalışan AMD, kısa süre önce Software Adrenalin için 23.8.1 sürümünü yayımladı. İşte AMD Adrenalin 23.8.1 sürücü güncelleme notları!

AMD Software Adrenalin 23.8.1 sürücüsü çıktı!

WHQL (Windows Donanım Kalite Laboratuvalarları) imzalı olan AMD Software Adrenalin 23.8.1 sürücüsü, pek çok hata çözümünü de beraberinde getiriyor. Örneğin Radeon RX 6900 XT ve bazı grafik kartlarında Bloom ayarı kapalı olduğunda Rocket League oyununda arada sırada grafiklerde bozulmalar olması sorunu düzeltildi.

Öte yandan AMD Radeon 700M serisinden bir ekran kartı ve Ryzen serisinden bir işlemciden oluşan bir bilgisayarda bazı oyunlarda performans düşüşleri yaşanıyordu. Oyuncuların canını sıkan bu sorun da Adrenalin 23.8.1 sürücüsü ile düzeltilen hatalardan birisi oldu.

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Çözülen sorunlar bir yana, yeni yazılım sürümü, 22 Ağustos tarihinde yani bugün yayımlanan Immortals of Aveum oyunu için de sürücü desteği getirdi. Böylelikle söz konusu yapım, çıkış yapar yapmaz AMD tarafından desteklenmeye başlandı.

AMD Software Adrenalin 23.8.1 sürücü güncelleme notları

Sürücü Desteği

Immortals of Aveum

Düzeltilen Sorunlar

AMD Radeon RX 7000 serisi ekran kartlarında değişken yenileme hızı özelliği sayesinde yüksek çözünürlüklü ve yüksek yenileme hızına sahip karmaşık çoklu ekran kurulumlarında sistem boşta olduğu sırada yüksek güç kullanıma sorunu için iyileştirmeler yapıldı.

AMD SmartAcces Memory aktif olduğu sırada AMD Radeon RX 5600 XT ekran kartı kullanan sistemlerde DirectX 11'li oyunlarda performans düşüşü olması.

Radeon RX 7900 XTX ve bazı ekran kartlarında Ray-Tracking ve Dynamic Resolution Scaling aktifken, Ratchet & Clank : Rift Apart oyununda uygulama çökmesi veya sürücü zaman aşımı olması.

Radeon RX 7000 serisi ekran kartlarında Starcraft 2 oynatılırken uygulama çökmesi veya sürücü zaman aşımı olması.

Radeon RX 6900 XT ve bazı ekran kartlarında, Bloom ayarı kapalı iken Rocket League oynandığında oyun grafiklerinde aralıklı bozulmalar olması.

Radeon 700M serisi ekran kartına sahip sistemlerde bazı oyunlarda performans düşüşü.

Bilinen Sorunlar

Performance Metrics Overlay, çeşitli oyunlarda FPS'yi göstermeyebilir.

SAMSUNG FreeSync Premium Pro ekranlarında ve TV'lerde karartma aktifken, belirli oyunlarda ekran istenen parlaklığa ulaşamayabilir.

Radeon RX 7000 serisi ekran kartına sahip belirli sistemlerde DirectX 11 API ile Baldur's Gate 3 oynarken uygulama çökmesi veya sürücü zaman aşımı sorunu ortaya çıkabilir.

AMD Software Adrenalin 23.8.1 sürücüsünü indirebilmek için AMD'nin resmi web sayfasına ulaşabilirsiniz. Bunun için buraya tıklamanız yeterlidir.

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