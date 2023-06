Amazon Türkiye Gaming Week Kampanyası Başladı

Amazon Türkiye'nin oyunseverlere yönelik Gaming Week kampanyası başladı.

Şirket açıklamasına göre, 6-12 Haziran'da geçerli kampanya kapsamında Logitech, Philips, Samsung, LG, HyperX, MSI gibi popüler markaların oyunculara yönelik ürünlerinin dahil olduğu yüzlerce ürün avantajlı fiyatlarla sunuluyor.

Kampanya boyunca sunulacak bazı ürünler arasında dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar, monitörler, bilgisayar aksesuarları, bilgisayar bileşenleri ve oyuncu koltukları yer alıyor.

Prime üyeleri satın alacakları ürünlerde her zaman olduğu gibi ücretsiz ve hızlı kargo seçeneklerinden yararlanırken Prime Gaming ile haziran ayında Sengoku 2, Mutation Nation, Soccer Brawl, Over Top, The Super Spy, Top Hunter, Neverwinter Nights Enhanced Edition, Autonauts, Roguebook, Once Upon a Jester, Gems of Destiny: Homeless Dwarf oyunlarına ücretsiz sahip olabilecek.

