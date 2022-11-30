Amazon sayesinde herkes 'analiz' yapabilecek!

Amazon'un bulut depolama ve yazılım alanları ile ilgilenen yan kuruluşu Amazon Web Services, önemli bir yeniliğe imza attı. Bahsi geçen yenilik analist olmanıza gerek kalmaksızın iş dünyasındaki sonuçları tahmin edebilmenizi amaçlıyor. Bu sayede görülemeyen gelecekteki değişen iş koşullarını görebilmek kolaylaşacak!

Amazon Web Services ve QuickSight nedir?

Amazon Web Services, iş için yapay zeka hizmeti QuickSight'ı 2015 yılında müşterilerine sundu. Bu hizmet, kullanıcıların teknik bir beceriye ihtiyaç duyulmadan tablo ve raporların görselleştirilmesine olanak sağlıyor. Kısa adıyla AWS, 2020 yılında ise QuickSight Q aracılığıyla "basit dil sorguları" özelliğini ekledi.

Eklenen "doğal dil sorguları" özelliği ile birlikte sistem ile basit seviyede iletişim kurulabiliyor. Örneğin arama çubuğuna yazdığınız "seviyelere göre bu ayın satışlarını listele" gibi isteklerinizi yerine getirebiliyor.

AWS, Amazon Connect deneyimini artırmak için yeni özellikler sunuyor!

Amazon CEO'su Adam Selipsky, AWS re: Invent 2022 etkinliği için sahnedeydi. 2 Aralık Cuma gününe kadar sürecek olan bu etkinlikte önemli yeniliklerden bahsedildi. Bu yeniliklerden birisi de QuickSight Q ile makine öğrenimine dayalı tahmin yürütme özelliği. Dolayısıyla daha öncesinde basit dil komutlarına cevap verebilen sistem, artık kendi başına tahminler de yürütebilecek.

Analiz süreci nasıl işliyor?

Aslında burada kullanıcıların tek yapması gereken şey, arama çubuğuna "tahmin" veya "bana bir tahmin göster" yazmak ve ardından satış rakamları, gelir yada gider gibi üç adet bilgi girmek. QuickSight Q, verilen bu bilgiler eşliğine en uygun analiz talosunu müşteriye sunuyor. Bu tabloların yapılması için herhangi bir grafik yada görselliştirme bilgisine sahip olmanız gerekmiyor. Buna ek olarak kullanıcılar belirli bir zaman dilimindeki satış rakamlarını da görebilir. Ayrıca görmek istemediği bazı verileri filtreleyebilir.

QuickSight Q'ya eklenen en önemli özelliklerden birisi de sistemin artık artık "neden" sorusunu destekliyor olması. Bu yenilik sayesinde tablo analizi yapmayı bilmeyen birisi de hangi faktörlerin ne sonuçlara yol açtığı anlayabilecek. Örneğin bir ürünün satış rakamları düştü ve nedenini merak ediyorsunuz, tek yapmanız gereken sisteme "neden" sorusunu sormak ve ardından sistemin analizini dinlemek.

Hem tahmin özelliği hem de "neden" sorusu sorma özelliği bu gün itibariyle kullanıma sunuldu. Peki siz Amazon'un QuickSight Q'ya eklenen bu iki yenilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iş dünyasında fark yaratacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!