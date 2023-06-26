Amazon Prime Türkiye'de de hizmet vermeye devam ediyor

Amazon Prime, Türkiye'de de ayda 39 TL'ye üyelerine sunduğu ayrıcalıklarla öne çıkmaya devam ediyor. Hızlı, ücretsiz kargo, özel fırsatlar, indirimler, Prime Video ile ödüllü filmlere, dizilere sınırsız erişim ve Prime Gaming ile her ay değişen ücretsiz oyun ve oyun içi içeriklerinin hepsini ayda 39 TL'ye üyeleriyle buluşturuyor.

Amazon Prime, Türkiye'de de ayda 39 TL'ye üyelerine sunduğu ayrıcalıklarla öne çıkmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon Prime, hızlı, ücretsiz kargo, özel fırsatlar, indirimler, Prime Video ile ödüllü filmlere, dizilere sınırsız erişim ve Prime Gaming ile her ay değişen ücretsiz oyun ve oyun içi içeriklerinin hepsini ayda 39 TL'ye üyeleriyle buluşturuyor.

Amazon Prime üyeleri, Amazon.com.tr üzerinden yaptıkları her alışverişte minimum sepet tutarı, ön koşul veya limit olmaksızın "aynı gün", "ertesi gün", "iki günde" veya "randevulu teslimat" seçeneklerinin keyfini çıkarıyor.

İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nin belirli ilçelerinde yaşayan Prime üyeleri, seçili Prime ürünleri için öğlen 12'den önce verdikleri tüm alışverişlerinde, İstanbul için pazar günleri dahil aynı gün teslimat ayrıcalığından faydalanabiliyor.

İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir ve 13 şehirde yaşayan Prime üyeleri ise seçili Prime ürünlerinde teslimatlarını herhangi bir ek ücret olmaksızın ertesi gün adreslerine teslim alabiliyor.

Ayrıca aralarında Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin ve Rize'nin bulunduğu 27 şehirdeki Prime üyeleri de 2 güne kadar teslimat hizmetinden yararlanabiliyor.

11-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Prime Day süresince indirim ve fırsatlardan yararlanmak, ayrıcalıklı alışveriş ve eğlence deneyimini yaşamak için Prime üyesi olmak yeterli. Üstelik alışveriş ve eğlencenin en iyilerini tüm vergiler dahil 39 TL'ye sunan Prime üyeliği bir ay boyunca ücretsiz denenebiliyor.

Prime üyeleri, sınırlı, süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile seçili ürünlerde 250 TL ve üzerindeki alışverişlerinde yüzde 10 indirim kazanıyor.

Bir diğer önemli avantaj da Prime Day boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın alınan seçili ürünlerde ürünün fiyatı düşerse, aradaki fark hediye kartı olarak Amazon hesabına tanımlanıyor.

Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle ile aralarında "Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri" ve "Rüyanda Görürsün" de dahil birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden primevideo.com ya da Prime Video uygulaması aracılığıyla erişebiliyor.

Prime Gaming ile tüm Prime üyeleri önde gelen oyunlarda oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv'de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkıyla bütünsel bir oyun deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.