Amazon Prime Gaming Nisan 2022 Oyunları Sızdırıldı
Tekmoloji - Teknoloji
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Amazon Prime abonelerine Prime Gaming kategorisinde verilecek ücretsiz oyunlar sızdırıldı.
Amazon Prime üyelerine ücretsiz olarak sunulan Prime Gaming kategorisinde Nisan ayında verilecek ücretsiz oyunlar sızdırıldı.
Amazon Prime Gaming Nisan 2022 Ücretsiz Oyunları;
The Elder Scrolls IV: Oblivion GOTY
Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville
Turnip Boy Commits Tax Evasion
Nanotale – Typing Chronicles
House of 1000 Doors: Family Secrets
Monkey Island 2 Special Edition
Galaxy of Pen & Paper
Guild of Ascension
Amazon ise ortaya çıkan sızıntı hakkında resmi bir açıklama yapmadı.
Sizce Asgari Ücrete ikinci zam yapılmalı mı? #AsgariÜcret | #Zam— Haberler (@Haberler) March 25, 2022
Tekmoloji / Teknoloji