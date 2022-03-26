Amazon Prime Gaming Nisan 2022 Oyunları Sızdırıldı - Haberler

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Amazon Prime Gaming Nisan 2022 Oyunları Sızdırıldı

Tekmoloji - Teknoloji
 - Güncelleme:
Amazon Prime Gaming Nisan 2022 Oyunları Sızdırıldı

Amazon Prime abonelerine Prime Gaming kategorisinde verilecek ücretsiz oyunlar sızdırıldı.

Amazon Prime üyelerine ücretsiz olarak sunulan Prime Gaming kategorisinde Nisan ayında verilecek ücretsiz oyunlar sızdırıldı.

Amazon Prime Gaming Nisan 2022 Ücretsiz Oyunları;

The Elder Scrolls IV: Oblivion GOTY

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Nanotale – Typing Chronicles

House of 1000 Doors: Family Secrets

Monkey Island 2 Special Edition

Galaxy of Pen & Paper

Guild of Ascension

Amazon ise ortaya çıkan sızıntı hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Tekmoloji / Teknoloji

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