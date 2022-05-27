Amazon Prime Gaming Haziran Ayında Toplam 324 TL Değerinde Oyun Verecek - Haberler

Amazon Prime Gaming Haziran Ayında Toplam 324 TL Değerinde Oyun Verecek
Tekmoloji - Teknoloji
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Daha önce defalarca doğru bilgi sızdıran Billbil-kun Amazon Prime Gaming Haziran Ayı ücretsiz oyunlarını sızdırdı..
Amazon Prime üyelerine ücretsiz olarak verilen Prime Gaming kategorisinde Haziran ayında verilecek ücretsiz oyunlar sızdırıldı. Bu bilginin kaynağı daha önce gerek Prime Gaming, gerek Epic Games Store ücretsiz oyunlarını doğru sızdıran Dealabs forum üyesi Billbil-kun'dan geliyor.
Amazon Prime Gaming Haziran 2022 Ücretsiz Oyunları;
Far Cry 4
WRC 8 FIA World Rally Championship
Escape from Monkey Island
Calico
Astrologaster
Across the Grooves
Henüz Amazon tarafından resmi bir açıklama gelmedi ancak sızıntının kaynağının güvenilir olduğunu hatırlatmakta fayda var.
Tekmoloji / Teknoloji