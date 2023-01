Amazon Prime Gaming, 600 TL'lik oyunları ücretsiz veriyor!

Amazon, Prime Gaming servisi ile dağıttığı oyunlarla oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Platform, şimdi ise 600 TL değerindeki 6 oyunu ücretsiz olarak sundu. Listede yer alan yapımlar, oldukça dikkat çekti.

The Evil Within 2, Amazon Prime Gaming'de ücretsiz oldu!

Amazon, ilk ay ücretsiz olmak üzere, 7.90 TL (yurt dışında 14.90 dolar) karşılığında kullanıcılarına Prime abonelik hizmeti sunuyor. Bununla beraber, alışverişlerinizde aynı gün teslimat seçeneği ile ücretsiz kargo, Prime Video ve Prime Gaming gibi bazı hizmetler de pakete dahil bir şekilde sunuluyor.

Amazon Prime Gaming'in ücretsiz olarak dağıttığı oyunlar arasında The Evil Within 2 de yer aldı. Öyle ki eleştirmen ve oyunculardan tam not alan korku temalı yapım, 349,00 TL değerinde. Tüm oyunlar ise şu şekilde sıralandı;

HITMAN serisinin ismi değişiyor!

OyunFiyatıThe Evil Within349,00 TLBreathedge40,00 TLLawn Mowing Simulator108,00 TLBeat Cop24,00 TLChicken Police – Paint it RED!35,00 TLFaraway 2: Jungle Escape54,00 TL

Kullanıcılar, yukarıda yer alan oyunları 31 Ocak tarihine kadar kütüphanelerine kalıcı olarak ekleyebilirler. Bunun için Amazon Prime Gaming'in resmi internet sitesini ziyaret edin ve hesabınıza giriş yapın. Sonrasında ise ana sayfada yer alan menüden Oyunlar sayfasına ulaşın ve kütüphanenize eklemek için Talep Et butonuna tıklayın.

Ücretsiz olarak alabileceğiniz tüm oyunlar neler?

Bunların yanı sıra, geçtiğimiz günlerde Amazon, Prime Gaming kullanıcılarına yeni yıla özel 10 adet oyun hediye etti. Öyle ki bu yapımlar arasında birçok kez ödüle layık görülen Dishonored 2 de bulunuyor. Yılbaşına özel verilen ve halen alınabilir olan oyunlar ise şu şekilde;

OyunFiyatıDishonored 2259,00 TLThe King of Fighters 200331,00 TLMetal Slug X15,00 TLThe Last Blade 218,50 TLReal Bout Fatal Fury 2: The Newcomers34,45 TLMetal Slug15,00 TLSNK 40th Anniversary Collection50,00 TLTwinkle Star Sprites15,00 TLMetal Slug 315,00 TLThe Last Blade18,00 TL

Peki sizler Amazon Prime Gaming'in ücretsiz olarak verdiği oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!