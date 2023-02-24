Amazon Prime 320 TL'lik oyunu ücretsiz veriyor!

Amazon Prime Gaming tarafından mart ayında verilecek 8 ücretsiz oyun belli oldu. Verilen oyunların toplam değeri ise 320 TL.

Amazon, Prime Gaming servisiyle her ay oyunculara ücretsiz oyunlar dağıtırken pek çok oyun içi içerik de veriyor. Şubat ayında değeri 650 TL'yi bulan 9 adet oyun veren platformun bu ayki ücretsiz oyunları belli oldu. İşte Amazon Prime ücretsiz oyunları…

Amazon Prime ücretsiz oyun vermeye devam ediyor!

Amazon Prime'ın bu ayki ücretsiz oyunları toplamda 320 TL değerinde. Toplamda 7 oyundan oluşan bu pakete erişmek için Amazon'a kayıt olup ilk ayı ücretsiz olan Prime aboneliğini yapmanız ve Prime Gaming sayfasından oyunu talep etmeniz yeterli. Ayrıca platformda Valorant, League of Legends, GTA Online gibi pek çok oyun için ek oyun içi içerik bulunuyor.

Amazon, ilk ay ücretsiz olmak üzere, 7.90 TL (yurtdışında 14.90 dolar) karşılığında kullanıcılarına Prime abonelik hizmeti sunuyor. Bu kapsamda ise, alışverişlerinizde aynı gün teslimat seçeneği ile ücretsiz kargo, Prime Video ve Prime Gaming gibi bazı hizmetler de pakete dahil bir şekilde geliyor.

Amazon'un sürücüsüz taksisi yola çıkıyor!

Mart ayında Amazon Prime ücretsiz oyunları şu şekilde:

Baldur's Gate: Enhanced Edition

Adios

I Am Fish

Faraway 3: Arctic Escape

Book of Demons

Peaky Blinders: Mastermind

City Legends: Trapping in Mirror — Collector's Edition

Listede en çok göze çarpan oyunlardan biri Baldur's Gate. Yakın zamanda üçüncü oyunu çıkacak olan seriye ısınmak için tam zamanı. İzometrik bir rol yapma efsanesi olan yapım, 2013 yılında yenilendi ve tekrar karşımıza çıktı. Ayrıca oyunda Türkçe dil desteği de bulunuyor.

Peaky Blinders: Mastermind ise sevilen Peaky Blinders dizisinin bulmaca-macera türündeki oyunu. Futurlab tarafından geliştirilen oyunda, dizide bulunan pek çok karakter aynı zamanda seslendirmen olarak karşımıza çıkıyor. 20 Ağustos 2020 tarihinde piyasaya sürülen yapımı Amazon Prime Gaming üzerinden ücretsiz alabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayıp aboneliğinizi başlatabilirsiniz. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Amazon Prime ücretsiz oyun listesi sizi memnun etti mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.