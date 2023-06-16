Amazon, iRobot'u 1,7 milyar dolara satın alacak

İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu, Amazon'un robot süpürge üreticisi iRobot'u satın almasını onayladı. Satın alma işleminin ülkede rekabet endişelerine yol açmayacağı sonucuna varıldı.

İngiltere, Amazon'un robot süpürge üreticisi iRobot'u 1,7 milyar dolara satın almasını onayladı.

İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Amazon'un Ağustos 2022'de iRobot'u satın alacağını duyurmasının ardından yaptığı incelemede, satın alma işleminin ülkede rekabet endişelerine yol açmayacağı sonucuna vardı.

Böylece CMA, Amazon'un robot süpürge üreticisi iRobot'u 1,7 milyar dolara satın almasına izin verdi.

CMA Birleşmelerden Sorumlu Kıdemli Direktörü Colin Raftery, konuya ilişkin değerlendirmesinde, insanların giderek daha fazla "akıllı" teknoloji ürünleri kullandığını belirtti.

Teknoloji firmalarının güçlü konumlarını kullanarak rekabet kurallarını çiğnememelerinin kritik önemde olduğunu vurgulayan Raftery, yaptıkları inceleme sonucu söz konusu satın almanın rekabete etkisinin olmayacağına ikna olduklarını kaydetti.