Ortaya çıkan sızıntılara göre üst düzey Avrupa Birliği yetkilileri, Amazon için lobicilik faaliyetleri yürüten kişilerin parlamentoya bir daha adım atmamasına karar verdi. Şirketin kendileriyle herhangi bir iş birliğine gitmeye niyeti olmadığını öne süren yetkililer, sadece kanunların etrafından dolanmaya çalışan bir oluşumla daha fazla zaman kaybetmek istemediklerini bildirdi.

Özellikle personellerinin kötü çalışma koşulları nedeniyle Avrupa Birliği tarafından hedef tahtasına konulan Amazon, birlik yöneticilerini etkileyebilmek için geçtiğimiz 10 yıldan beri yoğun olarak lobi çalışmaları yapıyor. İşte tüm detaylar…

Amazon, Avrupa Birliği ile sorun yaşamaya devam ediyor

Avrupa'daki tesislerinin insani yönden kötü durumda olduğu ve çalışanlarının sendikalaşmasına imkan tanımadığı iddia edilen Amazon'un, bu lobicilik çalışmaları için şimdiye kadar tam 18.8 milyon euro harcadığı konuşuluyor.

Avrupa ülkeleri tarafından sağlanan temel çalışan haklarına saygı duymadığı söylenen firmanın artık lobicilik de yapamayacak olması, kırmızı alarm zillerinin çaldığını gösteriyor olabilir. Çünkü AB'nin çalışan hakları konusunda aleyhine bir karar alması durumunda şirket, oldukça ağır bir cezaya mahkum edilecek.

Amazon ise konuyla ilgili yaptığı resmi açıklamada, alınan bu karardan dolayı oldukça üzgün olduklarını söyledi. 25 yıldır Avrupa'da resmi olarak faaliyetleri gösterdiklerini belirten firma yöneticileri, 150 binden fazla kişiye iş verdiklerini ve böyle bir muameleyi haketmediklerini öne sürüyor. Geçtiğimiz günlerde birçok çalışanının da işine son verdiği ortaya çıkan Amazon'un, önümüzdeki zamanlarda daha çok başı ağrıyacak gibi görünüyor.

Amazon, sevilen özelliği paralı yaptı!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Avrupa Birliği'nin uygulamakta olduğu strateji doğru mu? Amazon karşı hamle olarak ne yapabilir? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.