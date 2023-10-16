Amasya'da 50 Yıldır Televizyon Tamirciliği Yapan Usta

Amasya'da televizyon tamirciliği yapan Rahmi Demirci, 50 yıl önce çırak olarak başladığı mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Mesleğe 50 yıl önce çırak olarak başlayan evli ve 3 çocuk babası Demirci, askerliğini yaptıktan sonra kendi dükkanını açtı. Zaman içerisinde kendini geliştirerek aranan ustalardan biri olan 60 yaşındaki Demirci, bu sürede pek çok çırak ve kalfanın da yetişmesine katkı sağladı.

"Teknolojiye ayak uydurmamız gerekiyor"

Radyo ve siyah - beyaz televizyon tamiriyle adım attığı mesleğinde bugün son teknoloji televizyonlara kadar hepsinin bakım ve onarımını yapan tecrübeli usta, "Çağa ve teknolojiye ayak uydurmamız gerekiyor. Yeni model televizyonlar çıkıyor. Parça bulmakta zorlansak da tamirini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Gündüz ekran arkasında, akşam ekran karşısında

Her sabah günün erken saatlerinde Pirinçci Mahallesi'ndeki dükkanının yolunu tutup hazırlıklarını yaparak müşterilerini bekleyen Demirci, "İş yerinde akşama kadar televizyon ekranlarının arkasındayım. Eve gidince televizyonun önüne geçiyorum. Yoğunluktan dolayı burada televizyon izlediğim söylenemez" diye konuştu.

Rahmi Demirci, Amasya Esnaf Odaları Birliği tarafından Yılın Ahi Ustası seçilerek plaket almıştı. - AMASYA