Amasra Belediyesi Heritage İstanbul Fuarı'nda sunum yaptı

Amasra Belediyesi'nin bu yıl ikinci kez katıldığı 'Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı'nın üçüncü gününde, Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Artar 'Amasra' konulu bir sunum yaptı.

Amasra Belediyesi'nin bu yıl ikinci kez katıldığı 'Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı'nın üçüncü gününde, Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Artar 'Amasra' konulu bir sunum yaptı.

Bu yıl 'Geçmişe Gelecek Sağla' sloganıyla 7'nci kez düzenlenen Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı, 3-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı.

Fuarın üçüncü gününde moderatörlüğünü Arkeolog Nezih Başgelen'in yaptığı Tarihi Belediyeler Paneli'nde Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Artar 'Amasra' konulu sunum yaptı.