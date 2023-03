Altı adımda Android telefonunuzun pil ömrünü artırın!

Gündelik hayatımızın her alanında artık akıllı telefonlar var. Her anımızda kullandığımız bu cihazlarla birlikte yeni sorunlarda hayatımıza eklendi. Mesela pil ömrü. Bununla alakalı telefon üreticileri her geçen gün daha fazla yenilik getiriyor. Ancak kullanıcılarında daha uzun pil ömrü için bilmesi gereken bazı ufak detaylar var. İşte sizler için "6 adımda Android pil ömrünü arttırma" rehberimiz…

Android pil ömrünü artırmak için izlenmesi gereken 6 adım!

1-Bloatware'den Kurtulun

Öncelikle bloatware nedir onu cevaplayalım. Bloatware gereksiz yer kaplayan ve içinde bulunduğu sistemin bellek veya RAM belleği kullanımını yükselterek performansı düşüren yazılımlardır. Yani telefonunuzu hem yoran hem yavaşlatan hem de pil ömrünü tüketen uygulamalar. Bazı uygulamalar bunu siz fark etmeden arka planda yapar. Bu yüzden telefonunuzda kullanmadığınız tüm uygulamaları kaldırın.

2-Pil tasarrufu döngüsünden kurtulun

Artık tüm telefonlarda birer güç tasarrufu modu bulunmakta. Bu modlar telefonunuzdaki bazı işlevleri sınırlayarak ve sonrasında da arka plandaki tüm uygulamaların çalışmasını durdurarak pil ömrünüzü arttırır. Ancak bu arka plandaki uygulama kapatılması sürekli olarak devam ettiği taktirde pil ömrünüzü tüketir. Bu yüzden sürekli açık kullanmamak en doğru çözüm olacaktır.

Telefonu şarj edeceğiz diye pilini öldürmeyin!

3-Optimize edilmemiş uygulamalardan kaçının

Hepimiz telefonlarımızda app marketlerinden 3. taraf uygulamalar indiriyoruz. Ancak bu indirdiğimiz uygulamaların iyi optimize edildiklerinden emin olmamız gerekiyor. Çünkü iyi optimize edilmeyen uygulamaların arka planda çalışma süreleri daha da uzuyor ve pil ömrünü tüketiyor.

4-Android telefonunuzu güncel tutun

Evet güncel durumda tüm android cihazların en iyi güncellemeyi aldıkları söylenemez ancak mümkün olduğunca cihazınızın en güncel android sürümünde kalmasını sağlayın. Çünkü uygulamalar bir önceki adımda da bahsettiğim optimizasyon olayını en iyi şekilde son sürüm cihazlarda yapabilmekte. Bu sayede pil ömrünüzde artış elde edebileceksiniz.

5-Android cihazınızda mümkün olduğunca Wi-Fi ağlarını kullanın

5G gibi ağlar yeni yeni hayatımıza girmekte ve oldukça hızlılar ancak bu şebeke servisleri arka planda sürekli açık olarak pil ömrünüzü tüketmekte. Wi-Fi imkanına sahip olduğunuz ortamlarda cihazınız Wi-Fi ağlarına bağlı kalsın. İmkan olmadığı takdirdeyse mobil veriyi sürekli açık tutmayın. Telefonunuzla uzun süre ilgilenemeyecekseniz mobil veriyi kapatın

6- Kullanılmadığında bluetooth, NFC, konum, mobil veri ve hotspotu devre dışı bırakın

5. madde ile benzer nitelikte olan bu madde de telefonunuzun pil ömrünü tüketen en büyük canavarları durduracaktır. Kullanmadığınız takdirde Bluetooth, NFC, konum, mobil veri ve hotspot u devre dışı bırakın. Çünkü bu donanımlar sürekli aktif olmaları gerektiği için siz telefonunuzu kullanmıyorken de arka planda açık kalacaktırlar. Bu da pil ömrünüzü tüketecek bir diğer durumdur.

Peki sizce android pil ömrünü arttırmak için yapılabilecek diğer adımlar nelerdir? Siz bunlardan başka hangi adımları kullanıyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!