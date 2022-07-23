Alternatif enerjili araçlar Kocaeli'deki TEKNOFEST yarışlarında piste çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alternatif enerjili araçlar Kocaeli'deki TEKNOFEST yarışlarında piste çıktı

AA - Şahin Oktay - Teknoloji
 - Güncelleme:
Alternatif enerjili araçlar Kocaeli'deki TEKNOFEST yarışlarında piste çıktı

Kocaeli'de düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda dinamik sürüş testi ve teknik kontrolleri başarıyla tamamlayan araçlar piste çıktı.

Kocaeli'de düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda dinamik sürüş testi ve teknik kontrolleri başarıyla tamamlayan araçlar piste çıktı.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda 34, Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda 37 araç start aldı.

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları "elektromobil" ve "hidromobil" olmak üzere iki kategoride yapılıyor. Bu yıl ilk defa takımlardan 2 koltuklu ve 4 tekerli konseptte araçlar istenirken, yerli parça üreterek yarışa katılma zorunluluğu da bu yıl birden 2'ye çıkarıldı. Yarışlarda her aracın en fazla 65 dakika içinde yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki pistte 30 turu tamamlaması bekleniyor.

Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda ise her aracın en fazla 65 dakika içinde yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki pistte 20 turu tamamlaması isteniyor.

Organizasyon, yarın gerçekleştirilecek ikinci final yarışlarının ardından yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

"Bu yıl TEKNOFEST yarışmalarına 150 bine yakın takım başvurdu"

Yarışmaya katılan gençlerle bir araya gelip sohbet eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, gazetecilere, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Efficiency Challenge Yarışları'nın TEKNOFEST'in en kıdemli yarışması olduğunu söyledi.

Efficiency Challenge Yarışları'nın bu yıl 18'incisinin düzenlendiğini belirten Kacır, ilk yıllarda daha çok hız odaklı olan yarışların sonraki yıllarda verimlilik odaklı olduğunu ifade etti.

Kacır, dünyada enerji verimliliğinin en önemli gündem olduğuna dikkati çekerek, "Elektrikli araçların enerji verimliliği anlamında büyük kazanımlar getireceği öngörülüyor. Biz de gençlerimizin projelerinde verimlilik odaklı sonuçlar elde etmelerini bekliyoruz. Bu yarışmalar için harcanan emeğin çok yüksek karşılık bulduğunu, hem gençlerin bireysel yaşamlarında hem de Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunda çok önemli çıktılar ortaya çıkardığını gözlemliyoruz." dedi.

Milli teknoloji hamlesi heyecanını Türkiye'nin dört bir yanına yayma gayretinde olduklarını söyleyen Kacır, "Bu yıl TEKNOFEST yarışmalarına 150 bine yakın takım başvurdu. Bu, 750 bine yakın gencin aslında bu yolculuğa dahil olması, Türkiye'de bu heyecanın artık neredeyse tüm liselere, üniversitelere yayılmış olması demek." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da organizasyonun ilk 4 gününde araçların test ve kontrollerinin yapıldığını, Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları'nda bugün 34 takımın yarıştığını kaydetti.

AA / Şahin Oktay - Teknoloji

Türkiye Kocaeli Tragger Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title