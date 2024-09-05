Alper Gezeravcı, Ay Projesini Anlattı

GEZERAVCI, AY PROJESİNİ ANLATI

Uzaya çıkan ilk Türk astronot, Türk Hava Kuvvetleri'nde askeri pilot ve Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Alper Gezeravcı, Antalya'da düzenlenen TEKNOFEST Akdeniz kapsamında gençlerle buluştu. Bir yıl boyunca eşsiz emekleri, müthiş zihin güçlerini bir araya getirip, finalden bir önceki aşamaya adım atmış 6 bin 500 gencin TEKNOFEST'te olduğunu belirten Alper Gezeravcı, "Yaşıtları farklı yerlerde tatillerine, istirahatlerine devam ederken bu kardeşlerimizin özel zamanlarından, enerjilerinden ve dinlenme zamanlarından feragat ederek burada ortaya koydukları emek, çaba muazzam" dedi.

Türkiye'nin ve Türk Uzay Ajansı'nın uzay hedeflerinden bahseden, bunların ayağı yere basan, erişilebilir ve çok somut hedefler olduğunu söyleyen Gezeravcı, şöyle konuştu:

"Ay araştırma programı kapsamında çalışmalarımız sürüyor. 28 Aralık 2026'da Türkiye Cumhuriyeti olarak Ay'a kendi yapmış olduğumuz bir roketi, kendi yapmış olduğumuz sistemle, motorla taşıyacak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Halihazırda koyduğumuz hedef sadece Ay'ın etrafında bir tur atıp o roketi geri getirme yönünde olsaydı, bugün bunu yapabilecek noktadayız. Ancak bizim koyduğumuz hedef bu kadar basit değil. Biz Ay'ın etrafında tur atıp gelmek değil, Ay'ın yüzeyine bir roketi ulaştırmayı planlıyoruz. Kendi yörüngesinde ve dünyanın yörüngesinde sürekli hareketine devam eden Ay'a çok spesifik bir planlamayla bir roket gönderip, Ay yüzeyinde yine planlanmış bir noktaya önce sert iniş yani çarptırmak, buradan çıkan tecrübeyle de ikinci bir sefer üzerinde bir rover ya da bir bilimsel üniteyle Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapacak ve o üniteyi orada çalıştıracak bir roket planlaması üzerinde çalışıyoruz. ve bunun sistemi de şu anda yine yurt dışından tersine beyin göçüyle ülkemize geri dönmüş, alanında müstesna çalışmalara imza atmış bir Türk hocamız tarafından yürütülüyor."