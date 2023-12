Haberler ›› Teknoloji ›› Alone in the Dark Remake 2024'e ertelendi

Alone in the Dark Remake 2024'e ertelendi

8 Aralık 2023 13:11 Son Güncelleme: 13:12 Abone Ol

Oyun dünyası son günlerde GTA 6 fragmanını konuşuyor. Ancak 2024 yılında gelmesi beklenen bazı önemli yapımları göz ardı etmemek lazım. Bunların başında da 2008 yılında yayınlanan Alone in the Dark'ın remake versiyonu geliyor. Ancak geliştirici stüdyo, oyunu ikinci kez ertelemek zorunda kaldığını açıkladı. Alone in the Dark, Mart 2024'e kaldı. THQ Nordic ve Pieces Interactive, Alone in the Dark'ın ikinci kez ertelendiğini duyurdu. Hayatta kalma-korku temalı efsane oyun için yeni çıkış tarihi 20 Mart 2024 olarak belirlendi. Bu, daha önce Ocak'a ertelenen oyunun başka bahara kaldığını gösteriyor. Şirketten gelen basın açıklamasında, gecikmenin başlıca nedeni olarak 'Noel tatili dönemindeki sıkışıklıklar' gösterildi. Açıklamada, geliştirici ekibin rahat bir tatil yapmasının hedeflendiği belirtildi. Buna göre her iki şirketin de Noel tatili boyunca herhangi bir sıkışıklık yaşaması istenmiyor. Pieces Interactive ve THQ Nordic ayrıca yeni hayatta kalma oyunuyla beklentileri aşmak istediklerini belirtti. Oyunun ana karakterlerini canlandıran David Harbour ve Jodie Comer'ın olağanüstü performans göstereceklerini ifade etti. Bu erteleme oyuncularda beklentilerin kırılmasına yol açtı. Oyun ilk olarak 2023'ün Ekim ayı için planlandı. Ancak geliştiricilerin acele etmemesi istendiği için Ocak ayına ertelendi. İkinci erteleme ise iki aylık gecikmeye yol açacak gibi görünüyor. Hayatta kalma-korku temalı oyun 20 Mart 2024 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch ve PC platformlarında yayınlanması planlanıyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.