Almanya, Huawei konusunda ABD'ye karşı geliyor

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump'ın başkanlık döneminde Huawei'yi Çin devletiyle doğrudan ilişki kurduğu nedeniyle kara listeye aldı. Ardından başkanlığa Joe Biden geçtikten sonra durum devam ederken Huawei ve ZTE ekipmanlarının ülkeye girişi tamamen yasaklandı. Fakat Almanya buna karşı çıkarak Huawei ve ağ ekipmanlarının ülkede yasaklanmasını istemiyor. Bunun yerine daha farklı çözümler üzerinde duruyor. Peki Almanya, Huawei konusunda ne düşünüyor? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Almanya, Huawei ürünlerinin detaylıca kontrol edilmesini istiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'yi kara listeye almasından uzun süre sonra geçtiğimiz günlerde telekomünikasyon ekipmanlarını da kullanmama kararı aldı. Fakat Almanya, Çin merkezli teknoloji devi Huawei'yi yasaklamak istemiyor. Almanya, ürünleri tamamen yasaklamak yerine ülkeye giren tüm telekomünikasyon ekipmanlarının incelemesinin artması gerektiğine belirtiyor.

Almanya, 2020 yılında telekomünikasyon üreticilerini incelemek için mevzuatta düzenlenmeler yaptı. Bu mevzuatta, Almanya'nın ulusal güvenliğini iyileştirmek için Huawei dahil tüm telekomünikasyon ekipmanlarının incelenmesini artırabileceği yer alıyor.

Huawei Avrupa pazarını terk ediyor!

Huawei ise Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargolarıyla mücadele edemeyerek Avrupa pazarından çekilmeye başladı. Çin merkezli marka, tüm bunlara rağmen iddiaları kabul etmiyor ve şu sözleri paylaşıyor:

"Ağların güvenli kullanımı, bir sağlayıcının menşe ülkesinden bağımsızdır. Yalnızca endüstri ve düzenleyici makamlar arasındaki uluslararası işbirliğinde küresel standartlar aracılığıyla sağlanabilir."

Amerika Birleşik Devletleri Huawei'nin yaptığı açıklamayı kabul etmezken ek olarak yine aynı gerekçeyle TikTok uygulamasının da ülkede kullanılmasını yasakladı. Ayrıca firmanın bilgi toplandığına dair belgelerinin de ellerinde olduğunu belirtiyor. Ülkenin uyguladığı bu yasaklar, bazı kişiler tarafından ticari olarak görülüp destek görmezken diğerler tarafından da doğru bulunuyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Almanya'nın Huawei konusunda Amerika ile aynı düşüncede olması ileride sorun yaratacak mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.