Almanya'da düzenlenen IFA 2023 tüketici elektroniği fuarı başladı

Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan IFA 2023, çevre dostu ve akıllı yaşam trendleriyle Almanya'nın başkenti Berlin'de kapılarını açtı. Fuarda 48 Türk şirketi yer alıyor ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Türk iş insanlarının istek ve şikayetlerini dinliyor. Fuar, elektronik ticaretinde önemli bir rol oynuyor ve Türk firmalarının bulunması büyük önem taşıyor.

Almanya'da "Tüketici elektroniği fuarı" IFA 2023 çevre dostu ve akıllı yaşam trendleriyle kapılarını açtı.

Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak gösterilen ve başkent Berlin'de her yıl düzenlenen IFA 2023'te 48 Türk şirketi yer alıyor.

Fuarın açılışında Türk stantlarını gezen Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Türk iş insanlarının istek ve şikayetlerini dinledi.

Şen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, fuarın elektronik ticaretinde önemli rol oynadığını ve Avrupa'daki en önemli fuar olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:

"IFA Berlin'in bu sene 62.'si düzenleniyor. Covid-19 dönemindeki 2 sene aranın ardından geçen sene salgın sonrası ilki yapılmıştı. Şimdi ikincisi düzenleniyor. Toplamda 2 binden fazla dünya çapında firmanın katıldığı, 48 civarında ülkenin temsil edildiği bir fuar bu. Bu fuarda ülkemizden firmaların, üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın bulunması bizim için büyük önem taşıyor."

48 Türk firması IFA'da yerini aldı

Büyükelçi Şen, bu sene fuarda toplamda 48 Türk firma ve markasının yer aldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunların arasında irili ufaklı farklı alanlarda faaliyet gösteren firmalarımız var. Bu firmalarımızın toplam dış satımı - özellikle gümrük birliği dolayısıyla Avrupa'ya - milyarlarca dolar ciro getiriyor. İhracatımıza katkıda bulunuyor. Dolayısıyla biz Türkiye Cumhuriyeti'nin dış temsilcilikleri olarak bu firmalarımızı desteklemek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği olarak da bu fuarın ilk gününde gelip firmalarımızın temsilcileri ile görüşmek istedik. Onların durumlarını görmek ve varsa dilek ve şikayetlerini almak istedik."

Türkiye'nin katma değeri yüksek ürünlerde ihracatının artmasının büyük değeri olduğunun altını çizen Şen, katma değeri yüksek ürünler arasında ise beyaz eşya elektronik sektörünün çok önemli yeri olduğunu vurguladı.

Şen, hükümetin bu alandaki çabaları artırarak devam ettirmeyi düşündüğünü belirterek, "Bizlerde özellikle Berlin'deki Büyükelçilik olarak ticaret müşavirliğimiz ve basın müşavirliğimiz ile birlikte onları elimizden geldiğince destekliyoruz. Raporlarını alacağız. Bu rapordan zamanı gelince hem bu fuarı düzenleyen firma ile yapacağımız görüşmelerde yararlanacağız hem de aynı zamanda ev sahibi olan Almanya'nın makamları ile de bu raporları ele alacağız." dedi.

180 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor

Sürdürebilirliğin ön plana çıktığı IFA 2023, 5 Eylül'e kadar Almanya'nın Berlin şehrinde ziyaretçilerini ağırlayacak. 48 ülkeden 2 binden fazla firmanın yeni teknoloji ürünlerini sergileyeceği fuarı 180 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarda bu yılın öne çıkanları arasında Sürdürülebilirlik Köyü, Robotlar Evi, Oyun ve Espor Arenası ve çok sayıda girişime ev sahipliği yapan IFA Next yer alıyor.

Fuarda Liderler Zirvesi'nde sağlık için giyilebilir elektronikten araç içi elektronik sistemlere kadar teknolojinin hemen hemen her alanında büyük önem taşıyan çiplerin üretimi ve yapay zeka konuşulacak. Zirvenin teknolojinin dönüştürücü potansiyeline, özellikle enerji dönüşümü ve döngüsel ekonominin daha geniş kabul görmesini nasıl teşvik edebileceğine ışık tutması bekleniyor.