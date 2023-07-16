Alman Teknoloji Şirketi Heraeus, Çin'de Işık Kaynağı Projesi İnşa Ediyor

Alman teknoloji şirketi Heraeus, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da toplam 100 milyon yuan yatırımla özel bir ışık kaynağı projesi inşa etmeye başladı. Proje, çevre koruma, elektronik, otomotiv, yeni enerji ve yarı iletken gibi alanlarda kullanılan kızılötesi-morötesi kaynaklı fotonik tabanlı çözümler üretecek.

SHENYANG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Alman teknoloji şirketi Heraeus, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da toplam 100 milyon yuan (14 milyon ABD doları) yatırımla özel bir ışık kaynağı projesi inşa etmeye başladı.

Çin-Almanya Ekipman Üretim Sanayi Parkı'ndaki (CGIP) projenin ana ürünleri arasında çevre koruma, elektronik, otomotiv, yeni enerji ve yarı iletken gibi alanlarda uygulanan kızılötesi-morötesi kaynaklı fotonik tabanlı çözümler yer alıyor.

Şirkete göre Nisan 2024'te faaliyete geçmesi planlanan projenin, tam kapasiteye ulaştığında yıllık 300 milyon yuan üretim değerine ulaşması bekleniyor.

Heraeus geçen yılın Ekim ayında, bir kuvars yarı iletken üretim üssü inşa etmek için CGIP'ye 500 milyon yuan yatırım yapmıştı.

CGIP, 2015'in sonlarında Çin ve Almanya arasında üst düzey ekipman üretim işbirliği çerçevesinde Çin'in ilk platformu oldu.

Parkın kuruluş amacı otomobil üretimi, akıllı üretim, biyotıp, yeni enerji ve dijital ekonomi gibi önde gelen endüstrilerin gelişimine yardımcı olmak. Park, BMW Brilliance, FEV ve Heraeus gibi endüstri devlerinin yaklaşık 320 milyar yuan yatırım yaptıkları 400'den fazla projeye olanak sağladı.