Alltech, Vital Group ile işbirliği yaparak tıbbi görüntüleme ekipmanı geliştirecek

Tıbbi görüntüleme ekipmanı geliştiricisi Alltech, düzenlediği toplantıda, Vital Group'un malzeme bilimi, bilgi teknolojisi ve yapay zeka çalışmalarından yararlanacağını duyurdu.

Vital Group çatısı altında faaliyet gösteren tıbbi görüntüleme ekipmanı geliştiricisi Alltech, katıldığı Çin Uluslararası Tıbbi Ekipman Fuarı'nda (CMEF), 'Joy of Life, Dream of Innovation' isimli bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yapılan açıklamada, "Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) için üst düzey süper iletken ürünler geliştirme kapasitesine sahip az sayıda küresel tıbbi görüntüleme şirketinden biri olan Alltech, tıbbi görüntüleme konusundaki kendi uzmanlığıyla birlikte, 7.0T MRI ve foton sayma CT gibi en son teknoloji kullanılarak en gelişmiş tıbbi görüntüleme ürünlerinin geliştirilmesini teşvik etmek için Vital Group'in malzeme bilimi, bilgi teknolojisi ve yapay zeka alanındaki güçlü yanlarından yararlanacak. Daha akıllı, kesin ve kişiselleştirilmiş bir tıbbi görüntüleme endüstrisinin kullanıcılara ve hastalara daha iyi tanılama hizmetleri ve tedavi deneyimleri sunacağından, böylelikle insanlığın sağlığını iyileştireceğinden eminiz" denildi. - İSTANBUL