Alibaba'nın bulut bilişim birimi yönetimi değişti

Çin'in en büyük teknoloji şirketlerinden Alibaba'nın yönetim kurulu başkanı ve üst yöneticisi ( Ceo ) Daniel Cang Yong'un şirketin yeniden yapılandırması kapsamında çatı holdingdeki yöneticilik görevleriyle birlikte şirketin bulut bilişim birimi Cloud Intelligence'ın yönetimini de bıraktığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni yapılanmada üst yönetici görevine getirilen Eddie Vu Yongming'in Alibaba Cloud'un yönetimini de üstleneceği duyuruldu.

Alibaba, 20 Haziran'da, Cang'ın yeniden yapılandırma kapsamında çatı holdingdeki yöneticilik görevlerini devredeceğini duyurmuştu.

Şirketin yönetim kurulu başkanlığını, 10 Eylül'den itibaren, idari başkan yardımcısı Joseph C. Tsai'nin, üst yöneticiliği ise e-ticaret platformları Taobao ve Tmall'un başındaki Eddie Vu Yongming'in üstleneceği bildirilmişti.

Cang'ın, yeni dönemde CEO olarak şirketin bulut bilişim hizmetleri birimi Cloud Intelligence'ın başında bulunmayı sürdüreceği kaydedilmişti.

Eski yöneticinin daha önce açıklanan plandan farklı olarak bulut bilişim birimindeki görevini de bırakması sürpriz gelişme olarak değerlendiriliyor.

Açıklamanın ardından grubun Hong Kong Borsası'nda işlem gören hisseleri sabah seansında yüzde 2,8 değer kaybetti.

Cang'ın kurduğu teknoloji fonuna 1 milyar dolar yatırım

Yeni yönetim kurulu başkanı Tsai, şirketin çalışanlarına gönderdiği bilgi notunda, Alibaba'nın, Cang'ın kurduğu teknoloji fonuna 1 milyar dolar yatırım yapacağı, fonun, Ali Baba'nın teknoloji ekosisteminin gelişime ve gelecek büyüme stratejisine destek sağlayacağına vurgu yapıldı.

Alibaba'ya 2007'de katılan 51 yaşındaki Cang, daha önce e-ticaret platformlarının yönetimini yürütmüştü. Bu dönemde, Tabao ve T-Mall'un karlılığa geçerek Çin'in ve dünyanın en büyük çevrim içi alışveriş platformları haline gelmesinde önemli rol oynamıştı.

Cang, Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın kurumsal görevlerinden çekilme sürecinde 2015'te şirketin üst yöneticisi, 2019'da da yönetim kurulu başkanlığını üstlenmiş, 2022 Aralık'ta Hong Kong'da yaşanan servis sorunlarının ardından Cloud Intelligence'ın da yönetimini bizzat üstlenmişti.

Cang, Alibaba'nın öncülük ettiği, her yıl 11 Kasım haftasında gerçekleştirilen, "Bekarlar Günü" veya "11.11" olarak bilinen çevrim içi alışveriş festivalinin de fikir babası olarak biliniyor.

Yönetim değişikliği şirketin mart ayında açıkladığı yeniden yapılandırma kararının ardından geldi. Buna göre şirketin çatı holdingden bağımsız faaliyet gösterecek 6 iş grubuna bölünmesi öngörülüyor.

Şirketin amiral gemisi niteliğindeki e-ticaret platformları Taobao-Tmall, bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısı Cloud Intelligence, akıllı lojistik hizmetleri sağlayıcısı Cainiao Smart Logistics, dijital iş çözümleri alanında faaliyet gösteren Global Digital Business, yerel teknoloji hizmetleri sağlayıcısı Local Services ve medya ile eğlence sektörü girişimlerini kapsayan Digital Media and Entertainment gruplarının, bağımsız yönetilen şirketler olarak faaliyet göstermesi planlanıyor.

Yeni yapılanmayla her iş grubunun piyasada bağımsız varlık göstermesi, rekabet konusunda kendi yolunu çizmesi ve halka arz dahil kendi finansman kaynaklarını yaratması hedefleniyor.