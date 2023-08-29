Alibaba Cloud, Japonya'da Dijital Dönüşüm Laboratuvarı Açtı

Alibaba Cloud, Japonya'da yerel işletmelerle birlikte çalışmak üzere dijital dönüşüm laboratuvarı açtığını duyurdu. Laboratuvar, perakende ve lojistik gibi sektörlere yönelik yenilikçi endüstriyel çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

TOKYO, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in internet devi Alibaba'nın bulut bilişim kolu Alibaba Cloud, dijitalleşmeyi hızlandırmak için yerel işletmelerle birlikte çalışmak üzere Salı günü Japonya'da dijital dönüşüm laboratuvarı açtığını duyurdu.

Tokyo'da düzenlenen basın toplantısında, ağırlıklı olarak perakende ve lojistik gibi sektörleri hedefleyen laboratuvarın, Japonya'daki katılımcı üyelerle birlikte yenilikçi endüstriyel çözümler geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.

Alibaba Cloud ve teknoloji ortakları, program kapsamında, programa üye olanların verdikleri hizmetleri iyileştirmek için bulut bilişim, yapay zeka hizmetleri ve endüstriyel uzmanlık gibi kaynaklar sağlayacak.

Alibaba Cloud Intelligence'ın Japonya'daki Müdürü Unique Song, "Bu yeni girişim aracılığıyla sektörler arasında dijital dönüşüm (DX) ve deneyim dönüşüm (EX) teknolojilerini teşvik etmek için Japonya'daki önde gelen işletmelerle ortaklık yapmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

Laboratuvarın ilk üyeleri arasında Japon emlak şirketi Tokyu Arsa Şirketi ve hazır giyim şirketi TSI Holding yer alıyor. Japonya'dan oyun stüdyosu JP Games ve Güney Kore'den canlı yayın firması LaLa Station gibi şirketler de teknoloji ortakları olarak girişime dahil olacak ve üyelere teknoloji uzmanlıklarını sunacak.

Alibaba Cloud'a göre, programın katılımcıları, yeni nesil uygulamaları planlamak amacıyla ağ oluşturma etkinlikleri, teknoloji eğitimi ve sektör trendlerinin paylaşımı için düzenli olarak bir araya gelecek.

Yerel firmaların ücretsiz olarak katılabileceği laboratuvar için başvurular başladı. Alibaba Cloud, bu yılın sonuna kadar 60'tan fazla yerel katılımcının üye olmasını bekliyor.