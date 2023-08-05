Aksungur İHA, orman yangınlarında kesintisiz iletişim sağlıyor

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından baz istasyonu entegre edilen Aksungur İnsansız Hava Aracı (İHA), Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra 'yeşil vatan' için de göreve başladı. Aksungur İHA, son çıkan orman yangınlarında bölgede görev yaparak ekiplerin kesintisiz telefon iletişimi kurmasına destek verdi.

TUSAŞ tarafından baz istasyonu entegre edilen Aksungur İHA, yangın, deprem gibi afet durumlarında istihbarat, gözetleme ve keşif faaliyetlerinin yanı sıra telefon iletişimine de destek oluyor. Aksungur İHA, ilk kez 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden sonra bölgede görev yaparak, depremzedelerin telefon iletişimi kurmasına destek verdi. Deprem bölgesinde Hatay'da görev yapan Aksungur İHA, cep telefonu iletişiminde kesinti yaşanmasının önüne geçti.

Bulut üstü uçan ve belirtilen alana yönlendirilen Aksungur İHA, 1750 kilometrekarelik bölgede 50 saate kadar kesintisiz GSM servis ağı sağlayabiliyor. Aksungur İHA, aynı zamanda sahadaki yangın yönetim aracına anlık görüntü de aktarıp, ekiplerin doğru yönlendirilmesi ve yangına hızlı müdahale edilmesine de destek oluyor.