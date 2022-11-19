Birbirinden farklı ve renkli aksesuarlarını ülkemizde sunmaya başlayan Zore Aksesuar'ı sizler için gezdik. Birbirinden farklı…

Birbirinden farklı ve renkli aksesuarlarını ülkemizde sunmaya başlayan Zore Aksesuar'ı sizler için gezdik. Birbirinden farklı iPhone, Samsung, Xiaomi ve birçok markaya uyumlu aksesuarlar neler?

Aksesuar cennetine düştük!

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1999 yılında ticarette ilk adımlarını atan Zore Çeyiz Tekstil Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti., 2004 yılından itibaren şirketleşerek cep telefonu ve aksesuarları ithalatı alanında sağlam adımlarla ilerlemiş ve bugün müşterilerinin güvenini arkasına alarak markalaşma yolunda hızla ilerliyor.

Hızlı gelişen ve sürekli değişim halinde olan iletişim çağına ayak uyduran ve son teknoloji ürünlerin takipçisi olan Zore, dünya telefon aksesuar trendlerini Türkiye ile ilk buluşturan marka olarak rakiplerinden farkını ortaya koyuyor.

Zore, sahip olduğu sınırsız ürün çeşidi ve sunduğu uygun fiyatlarla her müşterinin ihtiyacını kolaylıkla karşılayarak en önem verdiği "Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti" amacını yıllardır gerçekleştirmeye devam ediyor. Zore'nin sunduğu birbirinden farlı aksesuarları yerinde görerek sizlere aktardık.